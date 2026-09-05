Así es Playa Príncipe en Cerdeña, el destino de vacaciones de Jeff Bezos, Elon Musk o Cristiano Ronaldo

Viajeros Cuatro 05 septiembre 2026

Playa Príncipe es una de las calas más fotografiadas del Mediterráneo por su arena clara, aguas turquesas y granito rosado: descubrimos más en 'Viajeros Cuatro'

Playa del Príncipe, o Spiaggia del Principe en italiano es una de esas playas construidas para explicar un estilo de vida. Se encuentra en Cerdeña, en uno de los tramos más deseados del Mediterráneo: la Costa Esmeralda. En la temporada 7 de “Viajeros Cuatro” pudimos viajar hasta la isla italiana para descubrir rincones increíbles como éste. A simple vista, podría parecer una cala más de postal: arena clara, aguas transparentes, rocas de granito rosado y vegetación mediterránea rodeando la bahía. Playa Príncipe es uno de los símbolos de la Cerdeña más exclusiva, es el lugar donde, desde los años sesenta, atrae a aristócratas, empresarios, actores, deportistas, magnates tecnológicos y propietarios de algunos de los yates más fotografiados del verano. En los últimos años, este ha sido uno de los destinos favoritos de personalidades como Jeff Bezos, Elon Musk o Cristiano Ronaldo. Una playa escondida en la Costa Esmeralda Playa Príncipe se encuentra en el municipio de Arzachena, en la provincia de Sassari. Está situada entre algunas de las zonas más conocidas de este tramo del litoral, cerca de Romazzino y Capriccioli, formando parte de un paisaje donde el mar parece cambiar de color cada pocos metros. La playa no es muy grande, y ése es su encanto. Es una ensenada protegida, rodeada de vegetación, con un pequeño promontorio de rocas que divide el arenal en dos tramos. El conjunto, visto desde arriba, parece una media luna de arena blanca encajada entre el verde de la maquia mediterránea y el azul turquesa del agua.

Playa Príncipe se encuentra en el municipio de Arzachena, en la provincia de Sassari

No es una playa urbana ni tampoco un arenal de acceso inmediato desde un paseo marítimo. Para poder llegar, hay que dejar el coche en una zona de aparcamiento y caminar unos minutos por un sendero. ¿Por qué se llama Playa Príncipe? El nombre de Spiaggia del Principe es a causa del príncipe Karim Aga Khan IV, figura clave en el nacimiento de la Costa Esmeralda como destino turístico de lujo. Según la tradición local, esta era una de sus playas favoritas, por eso se la denominó así. La historia de la Costa Esmeralda está muy ligada a Aga Khan. A finales de los años cincuenta y comienzos de los sesenta, este tramo del noroeste de Cerdeña era una zona completamente aislada, de gran belleza natural, pero alejada de los circuitos turísticos internacionales. Aga Khan impulsó, junto a otros inversores, un proyecto que transformó aquel litoral en un destino exclusivo con hoteles, villas y puertos deportivos. Un paisaje de arena blanca y aguas turquesas La belleza de Playa Príncipe no necesita de muchos adjetivos. La arena es fina y clara, casi blanca. El agua adquiere tonos que van del azul pálido al verde esmeralda. Y las rocas de granito rosado completan la escena dándole ese carácter tan reconocible. Lo que rodea a la playa es vegetación mediterránea: arbustos, aromas secos, pinos, matorral y roca. La sensación de naturaleza envolvente es una de las razones por las que muchos visitantes la consideran una de las playas más bonitas de la Costa Esmeralda. Además, el baño es muy agradable porque el agua es clara y poco profunda. Es una playa muy fotogénica, y por eso, en temporada alta puede llenarse con mucha facilidad. Por eso, se recomienda ir temprano.