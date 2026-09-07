Afrontando la nueva etapa en la que se encuentra, así como la responsabilidad de aparecer a diario en pantalla, Maica Benedicto ha dado un paso al frente para asumir todo un desafío estético. La ganadora de ‘Supervivientes 2026’ se ha atrevido a renovar su imagen con varios cambios de looks con los que ha salido de su zona de confort y lo ha mostrado todo en su canal de Infinity ‘Obvio Microbio by Maica Benedicto’.
Decidida a renovar su armario y con la ayuda de su estilista de confianza Vanessa Pérez González, la que fuera participante de ‘Gran Hermano’ se ha embarcado en una ruta por diferentes tiendas de moda en las que ha probado diferentes estilos sin temer a reinventarse por completo.
“Me han sacado de mi estilo princesa”, ha dicho entre bromas a sus seguidores antes de probar este cambio drástico de estilos. La conocida asesora de imagen, que ha trabajado con figuras reconocidas como la cantante Nuria Fergó, le ha invitado a la creadora de contenido a que pruebe nuevas experiencias, tejidos, cortes y siluetas para ver si son prendas que acabarán finalmente en su armario.
Maica Benedicto ha elegido un look choni, cayetano, otro boho, el estilo ‘Streetwear’ y el ‘Old Money’. La murciana ha grabado cada una de las pruebas frente al espejo y ha evaluado con total sinceridad qué estilo le encaja más y con el que se ve en este momento de su vida. En un momento de cambios, ilusionante y de su nueva relación con Juan Faro, la ganadora de ‘Supervivientes’ no se pone límites.
En un ejercicio de valentía después de haber confesado sus inseguridades de la infancia, la influencer ha demostrado que tras todo lo que vivió en Honduras, ella puede con todo. Y, si antes de su salto a la fama tenía un estilo más sobrio, la nueva Maica disfruta ahora innovando y saliéndose más de las normas.
Esta transformación y todos los detalles de su renovado vestidor a partir de esta experiencia los ha compartido en vídeo para que su legión de seguidores vea que no es tan clásica y que sabe seguir los consejos de su estilista. “Ella todas las semanas me salva la vida”, ha dicho de su estilista Vanessa Pérez González y todo lo que esta trabaja para que Maica salga divina en la televisión.
Sin miedos, con ilusión y después de lucir en Ibiza unos outfits más playeros, Maica Benedicto ha sorprendido a sus seguidores al salir de su zona de confort y con unos looks totalmente rompedores. Desde los “más aburridos” hasta los que sí que le han convencido, todo eso y mucho más en un nuevo capítulo de ‘Obvio microbio’, su canal de contenido en Mediaset Infinity.