Obvio microbio 07 septiembre 2026

De la mano de su estilista de confianza, la ganadora de 'Supervivientes 2026' ha salido de su zona de confort para renovar su imagen con varios cambios de look

Afrontando la nueva etapa en la que se encuentra, así como la responsabilidad de aparecer a diario en pantalla, Maica Benedicto ha dado un paso al frente para asumir todo un desafío estético. La ganadora de ‘Supervivientes 2026’ se ha atrevido a renovar su imagen con varios cambios de looks con los que ha salido de su zona de confort y lo ha mostrado todo en su canal de Infinity ‘Obvio Microbio by Maica Benedicto’. Decidida a renovar su armario y con la ayuda de su estilista de confianza Vanessa Pérez González, la que fuera participante de ‘Gran Hermano’ se ha embarcado en una ruta por diferentes tiendas de moda en las que ha probado diferentes estilos sin temer a reinventarse por completo.

“Me han sacado de mi estilo princesa”, ha dicho entre bromas a sus seguidores antes de probar este cambio drástico de estilos. La conocida asesora de imagen, que ha trabajado con figuras reconocidas como la cantante Nuria Fergó, le ha invitado a la creadora de contenido a que pruebe nuevas experiencias, tejidos, cortes y siluetas para ver si son prendas que acabarán finalmente en su armario. Del 'Streetwear' al 'Old Money' Maica Benedicto ha elegido un look choni, cayetano, otro boho, el estilo ‘Streetwear’ y el ‘Old Money’. La murciana ha grabado cada una de las pruebas frente al espejo y ha evaluado con total sinceridad qué estilo le encaja más y con el que se ve en este momento de su vida. En un momento de cambios, ilusionante y de su nueva relación con Juan Faro, la ganadora de ‘Supervivientes’ no se pone límites. En un ejercicio de valentía después de haber confesado sus inseguridades de la infancia, la influencer ha demostrado que tras todo lo que vivió en Honduras, ella puede con todo. Y, si antes de su salto a la fama tenía un estilo más sobrio, la nueva Maica disfruta ahora innovando y saliéndose más de las normas.

Maica Benedicto muestra su estilo 'Cayetano' frente al espejo