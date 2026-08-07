Obvio microbio by Maica Benedicto 07 agosto 2026

La ganadora de 'Supervivientes 2026' aclara el tipo de relación que tiene con Juan Faro tras salir a la luz los rumores de una posible historia entre ellos

Maica Benedicto se ha sincerado sobre su relación con Juan Faro después de que les hayan pillado juntos. Después de confirmar su nueva ilusión en ‘De lunes a viernes’, la ganadora de ‘Supervivientes 2026’, ha querido tener unas palabras y dar más detalles acerca de este tema a su familia de mtmad, en concreto para su canal de Infinity ‘Obvio Microbio by Maica Benedicto’. Hace apenas unos días, unas imágenes de la propia influencer en su perfil de Instagram y del creador de contenido y reconocido en el mundo del fitness y el culturismo en España en Ibiza iniciaban los rumores sobre una estrecha amistad entre ellos. Los primeros testigos contaban que ambos estaban encantados de pasar tiempo justos y que se estaban conociendo. Una realidad a la que hacía frente Maica Benedicto y de la que ahora se ha sincerado por completo para evitar más especulaciones en torno a ellos.

“Como esto ha estallado y ha salido a la luz que hay una nueva ilusión, sé que mi familia de mtmad estáis esperando que os cuente un poco”, ha comenzado diciendo la murciana en un vídeo en el que ha hablado sobre su relación con Juan Faro y también ha confesado si está enamorada. Del agobio a la confirmación: así ha comenzado su relación Esto no es lo que hubiera querido al ser una mujer reservada y muy cauta, pero al salir todo a la luz, Maica se ha visto forzada a dar este paso y ha explicado cómo se ha sentido: “He pasado unos días un poco agobiada por toda la situación”, ha reconocido. Y, aprovechando este espacio de confianza, la ganadora de ‘Supervivientes’ y exconcursante de ‘GH’ no ha negado algo que es evidente. “Me cuesta muchísimo hablar de esto, de momento os puedo contar que es una ilusión, que todo surgió en Ibiza, con la energía isleña, empezamos a hablar por redes sociales y pues hablando coincidimos y hasta ahora”, ha sido lo que ha confesado Maica al admitir que no puede ocultar todo por ser un personaje público. La influencer ha apostado por dar naturalidad a este asunto sin esquivarlo, aunque ha dicho que va a marcar ella los tiempos. “Cuando me vaya sintiendo más segura intentaré abrirme más, pero es mi vida privada. Soy un personaje público, pero eso no deja que quiera tener algo de espacio”.

Maica Benedicto habla sobre su relación con Juan Faro y confiesa si está enamorada