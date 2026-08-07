Maica Benedicto se ha sincerado sobre su relación con Juan Faro después de que les hayan pillado juntos. Después de confirmar su nueva ilusión en ‘De lunes a viernes’, la ganadora de ‘Supervivientes 2026’, ha querido tener unas palabras y dar más detalles acerca de este tema a su familia de mtmad, en concreto para su canal de Infinity ‘Obvio Microbio by Maica Benedicto’.
Hace apenas unos días, unas imágenes de la propia influencer en su perfil de Instagram y del creador de contenido y reconocido en el mundo del fitness y el culturismo en España en Ibiza iniciaban los rumores sobre una estrecha amistad entre ellos. Los primeros testigos contaban que ambos estaban encantados de pasar tiempo justos y que se estaban conociendo. Una realidad a la que hacía frente Maica Benedicto y de la que ahora se ha sincerado por completo para evitar más especulaciones en torno a ellos.
“Como esto ha estallado y ha salido a la luz que hay una nueva ilusión, sé que mi familia de mtmad estáis esperando que os cuente un poco”, ha comenzado diciendo la murciana en un vídeo en el que ha hablado sobre su relación con Juan Faro y también ha confesado si está enamorada.
Esto no es lo que hubiera querido al ser una mujer reservada y muy cauta, pero al salir todo a la luz, Maica se ha visto forzada a dar este paso y ha explicado cómo se ha sentido: “He pasado unos días un poco agobiada por toda la situación”, ha reconocido. Y, aprovechando este espacio de confianza, la ganadora de ‘Supervivientes’ y exconcursante de ‘GH’ no ha negado algo que es evidente.
“Me cuesta muchísimo hablar de esto, de momento os puedo contar que es una ilusión, que todo surgió en Ibiza, con la energía isleña, empezamos a hablar por redes sociales y pues hablando coincidimos y hasta ahora”, ha sido lo que ha confesado Maica al admitir que no puede ocultar todo por ser un personaje público.
La influencer ha apostado por dar naturalidad a este asunto sin esquivarlo, aunque ha dicho que va a marcar ella los tiempos. “Cuando me vaya sintiendo más segura intentaré abrirme más, pero es mi vida privada. Soy un personaje público, pero eso no deja que quiera tener algo de espacio”.
Por si todo esto no fuera suficiente, Maica Benedicto ha demostrado que puede suponer esto un cambio importante en su vida: la numerología está hablando e indicando que este es un año de muchos inicios y ya está experimentando algunos de ellos. “Estamos en el año uno energético, que es el de recoger, sembrar, tener pareja…”, ha dejado caer de cómo está viviendo este momento y la que es probablemente una de esas novedades que están llegando.
El querer preservar su intimidad y no dar más explicaciones ha hecho que Maica Benedicto se encuentre con algunas críticas a las que la creadora de contenido no ha dudado en responder: “Os dije que no estaba enamorada sigue siendo así. Perdonad que esté tan cortada con este tema, pero soy así, ¿qué le hago? En lo sentimental a veces voy con mucho miedo”, son las palabras con las que esté tratando de mostrar cautela y de querer ir poco a poco sin dar más comunicados ni informaciones al respecto.
La exconcursante de ‘GH’ ha confesado anteriormente que ella valora mucho su soledad y que para dar un paso definitivo tiene que verse muy segura. ¿Será Juan Faro el elegido? De momento, ella ha reconocido que está ilusionada con esto que ha surgido, pero ella va a ir “tranquila, despacio y a mi ritmo en el ámbito amoroso”, ha comunicado en su canal.