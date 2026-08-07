LIDLT 07 agosto 2026

La exparticipante de La isla de las tentaciones 10 ha contado cómo ha sido su recuperación, qué le llevó a operarse y por qué asegura que esta intervención ha cambiado su forma de verse a sí misma

Nieves Tristán ha decidido responder a todas las preguntas que más se han repetido entre sus seguidores dos meses después de someterse a una lipotransferencia. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones 10' ha explicado cómo está siendo su recuperación y ha resuelto algunas de las dudas más habituales sobre la intervención, además de sincerarse sobre los motivos que la llevaron a pasar por quirófano. La influencer no solo ha hablado del postoperatorio o de los cuidados que ha seguido durante estas semanas, también ha reconocido que la operación ha supuesto un antes y un después para ella a nivel personal y ha confesado cómo le afectaban los comentarios sobre su físico.

"La lipotransferencia me ha ayudado con todas mis inseguridades" Una de las preguntas que más ha recibido ha sido por qué decidió hacerse esta intervención. Nieves ha explicado con total naturalidad que la operación fue exclusivamente por motivos estéticos: "Lo que me he hecho ha sido quitarme grasa de la barriga y de la espalda y ponérmela en el culete. Fue por estética", ha aclarado. Sin embargo, detrás de esa decisión había mucho más. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que llevaba tiempo conviviendo con complejos relacionados con su cuerpo y que la exposición pública tampoco ayudó. "La lipotransferencia ha sido lo que me ha ayudado a todos los problemas que yo tenía conmigo misma, a las inseguridades", ha confesado. Además, ha explicado que participar en televisión hizo que empezara a fijarse todavía más en su físico. "Verte en la tele hace que te paranoies mucho. Los comentarios, aunque digamos que no y nos queramos hacer las fuertes, siempre duelen", ha reconocido.

Su recomendación para quienes estén pensando en operarse Lejos de animar a sus seguidores a pasar por quirófano, Nieves ha querido matizar en qué casos considera que una intervención de este tipo puede tener sentido. "Yo recomiendo hacerlo si lo tuyo es un complejo real o entrenas, comes bien y la grasa está localizada y no hay forma de quitársela", ha explicado. En su caso, asegura que ese era precisamente el problema. A pesar de adelgazar y cuidar su alimentación, seguía sin conseguir el resultado que buscaba debido a la forma de su cuerpo. Ahora, asegura que ha dejado atrás muchas de las comparaciones que hacía con otras personas. "A día de hoy os puedo garantizar que no me comparo con nadie. ¿Por qué me tengo que comparar? Yo soy como soy y ya está", ha afirmado. Así ha sido su recuperación La influencer también ha querido desmontar algunos mitos sobre el postoperatorio. Uno de ellos tiene que ver con los masajes drenantes, que considera imprescindibles durante la recuperación: "Son obligatorios. Cuantos más masajes te hagas, mejor", ha explicado, aunque reconoce que especialmente el primero resulta muy doloroso: "Vas a flipar de lo que duele, aunque luego notas muchísimo alivio".