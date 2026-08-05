La inesperada sorpresa de Luis Capa a Julia Garrigós por su 30 cumpleaños: "Expectativas superadas"

LIDLT 05 agosto 2026

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10' ha celebrado su 30 cumpleaños con un plan sorpresa organizado por su pareja

Julia Garrigós ha dado la bienvenida a una nueva década por todo lo alto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones 10’ ha celebrado su 30 cumpleaños disfrutando de una inesperada sorpresa organizada por su novio, Luis Capa, con quien puso a prueba su relación en el reality. La pareja ha querido compartir el momento en redes sociales y lo han hecho a través de un reel conjunto en el que se puede leer: "POV: tu novio se saca el patrón de barco solo para llevarte por tu cumple". Un detalle con el que Luis quiso convertir este gran día de Julia en una experiencia de lo más especial y lo consiguió: “Expectativas superadas”, aseguró ella.

La intriga antes de descubrir el plan Antes de conocer cuál era la sorpresa, Julia confesaba a través de sus stories que estaba haciendo un auténtico esfuerzo por no sonsacarle la información a Luis. "Ya estamos ready de camino a un sitio que no sé cuál es", contaba entre risas, y explicaba: "Me está costando que no me lo desvele, porque es la típica persona que no puede callarse las sorpresas. ¡No puede! Y a mí, que me gustan las sorpresas, me está costando, pero no lo sé todavía". Pero poco después llegaba la respuesta: un día navegando, baño en el mar y tiempo para disfrutar juntos lejos del bullicio fueron los ingredientes del regalo con el que Luis quiso celebrar el cambio de década de su pareja.