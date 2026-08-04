Luis Capa, de 'La isla de las tentaciones 10', toma una drástica decisión: "Momento de decir adiós"

LIDLT 04 agosto 2026

Las cosas han cambiado mucho desde que Luis Capa se dio a conocer en 'La isla de las tentaciones' y ahora está dispuesto a cambiar lo que no le gusta en su vida

La relación de Luis Capa y Julia ha pasado por muchos altibajos desde que comenzaron a estar juntos. De hecho, uno de los motivos por los que se apuntaron a 'La isla de las tentaciones' era ser capaces de solucionar estos problemas e inseguridades que les impedían afianzar su relación. Las cosas no salieron como esperaban, porque en lugar de finalizar su paso por República Dominicana completamente enamorados y confiando el uno en el otro más que nunca, lo hacían por separado. Desde entonces las cosas han cambiado porque pronto volvieron a estar juntos y darle una nueva oportunidad a su amor. No ha sido tarea sencilla, tanto en el reencuentro como en el debate final surgieron de nuevo vídeos, dudas y rumores que les hacían desconfiar, sobre todo a Julia, que no terminaba de llevarse desagradables sorpresas por parte de su pareja. Han hecho todo lo que ha estado en su mano para superar todas las dificultades y poder disfrutar de su relación, incluso han apostado por la terapia de pareja, lo que les ha obligado a poner sobre la mesa sus miedos, sentimientos, emociones y esperanzas. Ahora parece que las cosas entre ellos van mejor, ambos apuestan por su relación, tanto es así que Luis no duda en contar con el consejo de su chica para tomar las decisiones más importantes. Luis Capa, de 'La isla de las tentaciones 10', toma una drástica decisión Por lo menos eso parece si tenemos en cuenta la última decisión que ha tomado el modelo. Tras dejar que su pareja puntuara sus tatuajes y señalara que uno de ellos no le gusta nada, el joven no ha dudado en darle la razón y confesar que, en realidad, su intención era borrárselo de la piel.

Luis Capa, de 'La isla de las tentaciones 10', toma una drástica decisión

Julia parece más que feliz con algunos de ellos, incluso señala que el poseidón de gran tamaño que luce en uno de sus brazos es su preferido. Un sentimiento bastante similar al que deja ver por el resto de tatuajes que acompañan al primero, tanto las golondrinas como el jarrón se llevan una buena nota, pero la cosa cambia notablemente cuando pasa al otro brazo y lo que se encuentra es un muñeco de palos dándole una patada a un balón. No hay duda de que hubo un momento en el que ese tatuaje le pareció una estupenda idea a Luis, ya sea porque le parece divertido o porque le recuerda a alguien o a un momento especial, pero eso era antes: "Después de mucho pensarlo, he decidido que ha llegado el momento de decirle adiós", escribe en sus redes sociales. Ahora ha tomado la decisión de borrarlo con láser, una medida que su novia apoya y que ha conseguido que una empresa le financie, porque el vídeo en el que cuenta cómo ha sido la experiencia lo ha etiquetado como 'Publicidad', señal de que las cosas no le van nada mal.