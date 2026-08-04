Luis Capa, de 'La isla de las tentaciones 10', toma una drástica decisión: "Momento de decir adiós"

La relación de Luis Capa y Julia ha pasado por muchos altibajos desde que comenzaron a estar juntos. De hecho, uno de los motivos por los que se apuntaron a 'La isla de las tentaciones' era ser capaces de solucionar estos problemas e inseguridades que les impedían afianzar su relación. Las cosas no salieron como esperaban, porque en lugar de finalizar su paso por República Dominicana completamente enamorados y confiando el uno en el otro más que nunca, lo hacían por separado.
Desde entonces las cosas han cambiado porque pronto volvieron a estar juntos y darle una nueva oportunidad a su amor. No ha sido tarea sencilla, tanto en el reencuentro como en el debate final surgieron de nuevo vídeos, dudas y rumores que les hacían desconfiar, sobre todo a Julia, que no terminaba de llevarse desagradables sorpresas por parte de su pareja.
Han hecho todo lo que ha estado en su mano para superar todas las dificultades y poder disfrutar de su relación, incluso han apostado por la terapia de pareja, lo que les ha obligado a poner sobre la mesa sus miedos, sentimientos, emociones y esperanzas. Ahora parece que las cosas entre ellos van mejor, ambos apuestan por su relación, tanto es así que Luis no duda en contar con el consejo de su chica para tomar las decisiones más importantes.
Por lo menos eso parece si tenemos en cuenta la última decisión que ha tomado el modelo. Tras dejar que su pareja puntuara sus tatuajes y señalara que uno de ellos no le gusta nada, el joven no ha dudado en darle la razón y confesar que, en realidad, su intención era borrárselo de la piel.
Julia parece más que feliz con algunos de ellos, incluso señala que el poseidón de gran tamaño que luce en uno de sus brazos es su preferido. Un sentimiento bastante similar al que deja ver por el resto de tatuajes que acompañan al primero, tanto las golondrinas como el jarrón se llevan una buena nota, pero la cosa cambia notablemente cuando pasa al otro brazo y lo que se encuentra es un muñeco de palos dándole una patada a un balón.
No hay duda de que hubo un momento en el que ese tatuaje le pareció una estupenda idea a Luis, ya sea porque le parece divertido o porque le recuerda a alguien o a un momento especial, pero eso era antes: "Después de mucho pensarlo, he decidido que ha llegado el momento de decirle adiós", escribe en sus redes sociales. Ahora ha tomado la decisión de borrarlo con láser, una medida que su novia apoya y que ha conseguido que una empresa le financie, porque el vídeo en el que cuenta cómo ha sido la experiencia lo ha etiquetado como 'Publicidad', señal de que las cosas no le van nada mal.
A lo largo del vídeo explica muy por encima el proceso, se puede ver cómo le limpian la zona y después, con el equipamiento adecuado, el láser incide sobre la zona de la piel en la que hay tinta, lo que poco a poco y con la ayuda de más sesiones futuras acabará con el tatuaje que yo no le representa. Puede ser un proceso largo porque se necesitan varias sesiones, pero el propio Luis se sorprende de lo rápido que pasa la primera sesión, así como del poco daño que le ha hecho el especialista.
El proceso de borrarse un tatuaje es progresivo, en general, suelen necesitarse un mínimo de cinco sesiones, pero pueden ser más. Lo ideal es contar con el asesoramiento de algún lugar profesional y de confianza que se encargue tanto de borrar el tatuaje como de proteger la piel. En concreto, a Luis le han recomendado que intente que no le dé el sol en la zona por lo menos durante los diez días siguientes y, en caso de que sea inevitable, que se cubra la zona tratada para evitarlo.
Hay zonas de la piel que son más sensibles que otras, también hay pigmentos que son más complicados de eliminar, por lo que contar con un buen profesional que sepa enfrentarse a los distintos retos es esencial. Cada vez es más sencillo borrar tatuajes que no nos gustan o no nos representan, y Luis Capa no quiere convivir más con su pequeño jugador de fútbol.
No es la primera vez que cambia detalles de su físico con los que no se siente confortable, en su juventud perdió una gran cantidad de peso y también apostó por ponerse carillas en los dientes. Es partidario de eliminar o cambiar aquello que nos crea complejo, una filosofía de vida que parece compartir Julia. Ella ha compartido con sus seguidores todos los detalles de su operación de pecho.