Qué ha sido de Yuli Cagna tras 'La isla de las tentaciones 10': de su relación con Lucas a su vida en España

LIDLT 03 agosto 2026

A Yuli Cagna no le da ninguna pereza hacer las maletas y recorrer el mundo, por lo menos así está viviendo su primer verano tras romper con Lucas

La llegada de Yuli y Lucas a 'La isla de las tentaciones' fue un punto de inflexión para muchos de los participantes, porque con ellos llegó una energía diferente y también, muchas ganas de pasarlo bien. Cada uno a su manera lograron vivir la experiencia al máximo, aunque el resultado fuera el final de su relación. Llegaban con la intención de comprobar si su relación, surgida de un flechazo, era capaz de superar inseguridades y miedos. La respuesta fue no, pero ambos aprendieron mucho de sí mismos y demostraron que era posible tomar caminos separados quedándose con lo bueno y agradeciendo todo lo vivido. La relación terminó porque Yuli se dio cuenta de que no sentía por Lucas lo que tenía que sentir en una pareja, de otro modo, no habría sentido la conexión que sintió con Óscar o, por lo menos, no habría pasado entre ellos todo lo que pasó. Yuli terminó su paso por República Dominicana soltera, con la firme intención de aprender a seguir así y no depender de una pareja para ser feliz.

La relación terminó porque Yuli se dio cuenta de que no sentía por Lucas lo que tenía que sentir en una pareja

Soltera, pero no sola, porque si para algo le sirvió su paso por la isla, además de para conocerse un poco mejor y aprender más sobre sí misma, fue para hacer grandes amistades, como la que surgió con Leila. Desde el principio las jóvenes se dieron cuenta de que eran muy parecidas, que compartían ideas, opiniones y sentido del humor y por eso han seguido manteniendo su amistad una vez que el programa dio por finalizada la edición. La vida de Yuli Cagna tras 'La isla de las tentaciones' La relación con Lucas finalizó en la isla y ambos parecían tener bastante claro que, para poder dejar atrás su historia de amor, necesitaban pasar tiempo separados, no verse y hacer cada uno su vida mientras sanaban las heridas. Esta parece ser la situación que mantienen, aunque teniendo en cuenta que la cordialidad, el cariño y el respeto han sido siempre la máxima entre ellos, no sería raro que con el tiempo pudieran retomar en cierto modo la relación. Desde que se conocieron, la conexión entre ellos fue mayúscula, en un primer momento no estaban seguros de lanzarse a la piscina, pero pronto decidieron darse una oportunidad. Gracias a eso viajaron a Chile, donde suele vivir Yuli a pesar de ser argentina, pero también pasaron mucho tiempo en España. Ella conoció la tierra de su pareja, disfrutaron de vacaciones en la península y viajaron a Valencia, donde Yuli había estado viviendo un tiempo. Su vínculo con esta ciudad es especial, la siente como si fuera su hogar, por lo que no sería raro que la escogiera para pasar más tiempo ahora que sus proyectos en España parecen multiplicarse. No es nada sencillo escoger un hogar cuando se es un poco trotamundos, como es el caso de Yuli, quien desde que terminó su paso por La isla de las tentaciones ha visitado muchos lugares: Gran Canaria junto a Leila, Marbella con sus amigas, Roma también acompañada de una amiga… Sin embargo, una de sus experiencias más intensas este verano ha sido siguiendo a la selección argentina durante su paso por el Mundial de fútbol masculino. Llegaron hasta la final, donde se enfrentaron a España, siendo los españoles quienes finalmente se llevaron la copa y la estrella a casa.

Yuli disfrutando de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina