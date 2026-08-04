La experiencia más dura de Lucas Mera, de 'LIDLT': así afrontó la pérdida de su hermano

LIDLT 04 agosto 2026

En 'La isla de las tentaciones' pudimos conocer a Lucas y su manera de afrontar los golpes, una filosofía de vida que, en parte, adoptó tras una dura pérdida

Desde que llegó a 'La isla de las tentaciones', Lucas Mera tenía claro que venía a vivir la experiencia y que su plan era marcharse igual que había llegado, por lo menos en lo sentimental. Había ciertas cosas que quería probarse a sí mismo y también descubrir sobre su pareja, pero Lucas siempre tuvo claro que había llegado completamente enamorado de Yuli y que con ella se marcharía. Las cosas no siempre son como pensamos. La relación de Lucas y Yuli comenzó rápidamente, estuvieron juntos durante un año y su paso por la isla marcó el final de su romance. Ella, tras conectar especialmente bien con Óscar, uno de los tentadores VIP, se dio cuenta de que no estaba enamorada de Lucas. Él supo estar en su lugar, aceptó todo lo sucedido, apoyó en todo lo que pudo a su pareja y finalizó el programa con la sana intención de superar una relación que comenzó con un flechazo. Porque cada vez que alguno de los dos contaba cómo había comenzado su relación, la palabra flechazo era la primera que empleaban. Seis horas después de conocerse, Lucas se estaba tatuando en la muñeca la inicial de ella (un tatuaje que hacía la propia Yuli); a las 12 horas ya le había comprado un anillo de compromiso. Sin embargo, no todo fue sencillo, ella acababa de salir de una relación y estaba conociendo a otra persona. Él se apuntó al programa de citas ''El loco amor', al que hubiera renunciado si ella se lo pedía, pero no fue así.

La relación de Lucas y Yuli comenzó rápidamente, estuvieron juntos durante un año y su paso por la isla marcó el final de su romance

Yuli tenía claro que no quería ser el motivo por el que Lucas perdiera la oportunidad de encontrar el amor, por lo que decidieron que él participara. Finalmente, el joven reconocía que no podía seguir en el reality, no estaba pasando por su mejor momento y priorizó su relación con Yuli, quien en ese momento dio un paso adelante y le dio una oportunidad a su amor. Esto coincidió, más o menos, con uno de los peores momentos en la vida de Lucas, la muerte de su hermano. La muerte de su hermano, el golpe más duro para Lucas Mera A pesar de que siempre ha intentado mostrarse fuerte y sereno, fueron varias las ocasiones en las que Lucas no pudo contener las lágrimas durante su paso por 'La isla de las tentaciones'. En ocasiones fue por ver vídeos e imágenes de su pareja con otro hombre, pero también hubo momentos en los que recordaba haber perdido a alguien importante en su vida, algo que le había afectado especialmente y que todavía le costaba aceptar. El concursante pensaba en su hermano, fallecido en septiembre de 2025, algo que contaba durante su paso por 'El loco amor' para explicar los motivos por los que había tomado la decisión de retirarse del programa. Estar loco por Yuli era uno de ellos, esencial para no querer conocer a otra persona, pero estar asimilando la pérdida de su hermano (que fallecía en un accidente de tráfico junto a la novia de este) era otro no menos importante. Su hermano es alguien a quien siempre tiene presente, su recuerdo hace que quiera ser mejor persona, aprovechar al máximo las oportunidades de la vida y no quedarse con lo malo, sino intentar buscar el lado bueno de la vida. Vivir con su ausencia no ha sido sencillo para Lucas y, poco tiempo después de perderle, le dedicaba unas palabras en sus redes sociales con motivo de su cumpleaños, recordando su relación y dejando claro lo importante que siempre fue para él.

La experiencia más dura de Lucas Mera, de 'La isla de las tentaciones': así afrontó la pérdida de su hermano /su duro testimonio