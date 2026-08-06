LIDLT 06 agosto 2026

El exparticipante de ‘LIDLT’ ha compartido con sus seguidores la dificultad de mantener unas rutinas en estas fechas cuando su pareja no sigue las mismas pautas

La convivencia en pareja no siempre es un tema fácil y, las diferencias entre uno y otro pueden suponer un reto grande. Así lo ha puesto de manifiesto David Vaquero, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones 10’, quien ha recurrido a sus redes para pedir consejo al tener un dilema con su novia Leila León. El influencer ha compartido una frustración que está sintiendo y que durante el verano se está haciendo más patente al estar ambos fuera de sus rutinas y al convivir con Leila y sus hábitos completamente opuestos. "Necesito ayuda, necesito ayuda", ha dicho en sus historias de Instagram, aunque esta petición de auxilio haya sido en clave de humor.

El dilema del menú: su batalla con Leila León En mitad de un supermercado y con una mezcla de humor y resignación, David Vaquero no ha dudado en lanzar un mensaje directo a su comunidad para buscar una solución y al menos una solución práctica para el problema que está teniendo y que le está sobrepasando un poco en su día a día. El dilema está en el contraste de sus dietas. Según ha explicado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones 10', la rutina alimentaria de Leila complica enormemente su plan fit. “¿Qué hace la gente que su novia come súper mal y tú intentas comer medio bien?”, ha preguntado abiertamente a sus seguidores para abrir un debate y encontrar soluciones. Mientras él se ha abierto a su comunidad, la canaria no ha dudado en demostrar su cariño dándole besos y sin tomarse a mal esta pregunta que su chico ha lanzado a sus redes. Leila León está feliz y viviendo un verano inolvidable junto a su nueva pareja. De ahí que esté disfrutando plenamente y se esté saltando más las rutinas y dietas.

David Vaquero ha confesado un problema que está teniendo por los hábitos de Leila