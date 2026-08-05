Tras saltar la noticia de que Maica Benedicto y Juan Faro se están conociendo, ella se ha sentado en el plató de 'De Lunes a Viernes' para contar la verdad de todo esto, cómo se conocieron y qué piensa del pasado del 'influencer', pese a que estaba nerviosa por hablar de su vida privada: "En el ámbito amoroso siempre he ido despacio y que surja todo de golpe... sé que soy un personaje público y no pasa nada, me siento y hablo".
"Me siguió por redes sociales, me escribió y empezamos a hablar, luego coincidimos y estamos conociéndonos. Estoy ilusionada", ha relatado Maica, que aseguraba que la primera impresión que le dio fue la de chico fuerte y guapo, pero luego pensó otra cosa: "Empecé a ver su forma de vida, le gusta el deporte y la meditación, puede parecer un chico muy duro, pero es buena persona".
Además, Juan Faro es conocido por ser exmiembro de la Policía Nacional, culturista profesional y creador de contenido, pasó 101 días en prisión preventiva acusado de blanqueo de capitales, algo de lo que ha hablado nuestra colaboradora: "Él no se calla nada, ha contado toda su historia. Me ha contado lo de la cárcel y yo también investigué un poco antes de conocer a nadie".
La que responde a las críticas que ha recibido desde que se ha descubierto que está conociendo a este chico: "La gente siempre va a hablar, me da igual porque voy a vivir mi vida, pero me da rabia que se juzgue a una persona por cosas que le hayan pasado. La compañía que conozco de su alrededor es gente maravillosa, yo le estoy conociendo y ya valoraré yo".
Como se pronunciaba sobre si cree o no que se haya arrimado a ella por fama: "Ha tenido muchísimas oportunidades de salir en televisión y las ha rechazado, en eso estoy tranquila".