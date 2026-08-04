Saltaban los rumores de que un romance ha nacido entre Maica Benedicto y Juan Faro , influencer y reconocido en el mundo del fitness y el culturismo en España con las imágenes que cada uno está dejando en sus redes sociales, compartiendo el mismo espacio, pero sin mostrarse juntos. Algo de lo que ha hablado Claudia Chacón en 'De Lunes a Viernes'.

El que fuera relacionado con Sofía Suescun hace meses, con el que le habría sido infiel a Kiko Jiménez y provocó una crisis en la relación, parece que ahora está comenzando algo más que un romance con nuestra colaboradora.

Maica ha relatado a sus seguidores que está en "una cala en Ibiza sin cobertura", mismo lugar que el influencer también ha compartido en su Instagram. Donde ambos han mostrado un plan muy similar, un bocadillo, un refresco y un sombrero de paja para resguardarse del sol.

Claudia cuenta cómo está Maica

"Ella está contenta, ella me decía en 'Supervivientes' que quería un ranchero, que llevara sombrero. Sé que está contenta, pero también sé como es ella, una persona que va poco a poco. Por lo que me consta él la está respetando un montón sus tiempos, la está tratando bien".