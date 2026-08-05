Leila Jiménez se rompe al ver el rescate de un bebé en Ceuta: "Me cuesta pensar cómo alguien acaba mandando a su criatura al mar"

Todo es mentira 05 agosto 2026

La presentadora de 'Todo es mentira', impactada al ver unas imágenes de varios niños siendo rescatados en la costa ceutí, reflexionó sobre la situación de los menores allí

Las imágenes de los últimos rescates en la costa de Ceuta no dejan de sacudir la actualidad. Durante la entrevista en 'Todo es mentira' a Rachid Sbini, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, Leila Jiménez no pudo evitar romperse al ver las imágenes del rescate de varias familias en la costa de Ceuta, entre ellas había un bebé de apenas unos meses. Las imágenes mostraban a agentes del GEAS y del Servicio Marítimo trasladando a varios menores hasta un lugar seguro y Leila Jiménez no pudo evitar fijarse en uno de los pequeños. "No puedo dejar de mirar la imagen. Es que es un bebé", dijo con evidente emoción y verbalizó la pregunta que, según confesó, no conseguía quitarse de la cabeza: "Me cuesta pensar cómo alguien... no sé qué situación estará viviendo para acabar mandando a su criatura al mar creyendo que es una situación mejor".

"No puedo dejar de mirar la imagen" La presentadora quiso poner el foco en la dimensión humana de lo que estaba ocurriendo. Recordó que las cámaras habían mostrado ya en otras ocasiones cómo los agentes habían tenido que salvar a menores de muy corta edad y, mientras observaba las imágenes en pantalla, no pudo evitar detenerse en uno de ellos. "No puedo dejar de mirar la imagen. Es que es un bebé", reconocía visiblemente afectada, mientras continuaba: "Debe de tener meses. Es pequeñísimo". La periodista al describir lo que estaba viendo mientras las imágenes seguían en pantalla, no podía quitarse de la cabeza al bebé, al que calculó apenas unos meses de vida, y reconoció que le resultaba imposible dejar de pensar en las circunstancias que pueden empujar a una familia a tomar una decisión así y puso el foco en la desesperación que, a su entender, puede esconderse detrás de una escena como esa.

El portavoz de AUGC: "El impacto emocional tardará en cicatrizar" Las palabras de la presentadora encontraron respuesta en Rachid Sbini, que confirmó la dureza de lo vivido por los agentes durante aquellos días. Según explicó el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta, las imágenes correspondían a los momentos de mayor presión migratoria registrados a finales de julio y describió la situación como "caótica" y "desbordada". Sbini quiso agradecer públicamente la actuación de los agentes del GEAS y del Servicio Marítimo, que participaron en los rescates de decenas de personas, muchas de ellas menores y subrayó las consecuencias psicológicas que dejan este tipo de intervenciones: "El impacto emocional que sufren estos agentes tardará en cicatrizar", afirmó. Además, relató que durante esos días pudieron encontrarse con familias completas, mujeres embarazadas y niños muy pequeños deambulando por la ciudad mientras la situación seguía siendo especialmente complicada.