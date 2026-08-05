¡Allá tú! 05 agosto 2026

El presentador ha revelado las claves del sorteo que se realiza antes de cada programa de '¡Allá tú!' para decidir quién será el concursante que juegue

David, de Valencia, recibe de manera muy temprana una oferta de 3.333 euros, esto le provoca curiosidad al formarse por un número repetido, ya que le recuerda a su matrícula de coche, en donde se repite el 12. Pero el doce no solo lo acompaña en el coche, sino que también corresponde con su número de atril y su micrófono en ‘¡Allá tú!’. A raíz de esto, Juanra Bonet ha dado detalles y explicado cual es el procedimiento que se sigue cada día para elegir qué concursante juega para intentar llevarse a casa los 150.000 euros en ‘¡Allá tú!’.

El presentador ha dejado claro que el sorteo no va por nombres, apellidos o DNI, de los participantes. Sino que el sorteo se realiza ante notario y se utilizan los números de las posiciones que ocupan en el atril: "Se sortea el lugar del atril que va a jugar, no la persona". Tras conocer esta información, David ha decidido seguir jugando para conseguir más dinero del que le proponía la banquera, y triturar la oferta de 3.333 euros. El valenciano ha terminado plantándose minutos más tarde al aceptar otra de las ofertas de la banquera, una muy superior: 25.000 euros.

David ha celebrado su decisión con su hermana mayor, su ayudante durante su concurso, y Juanra Bonet