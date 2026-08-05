La polémica por las imágenes de Suso Álvarez y Marieta continúa. En esta ocasión, Diego Pérez, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ , se ha pronunciado abiertamente sobre las declaraciones realizadas en el plató de ‘Fiesta’ respecto a la actitud en público y muestras de cariño de la pareja de recién casados.

El exconcursante de ‘Gran Hermano’ y colaborador televisivo sí que confirmaba que él y Marieta habían pasado unos días de vacaciones en Ibiza, que habían estado rodeados de familiares y amigos y que es cierto que él no es especialmente cariñoso en público.

“No me gusta estar dando besos públicamente cuando sé que tengo una pareja aquí al lado, o tengo a mis padres, o tengo a mis suegros. Por respeto, ¡no me nace!”, admitía, corroborando que sí podía ser real el que les hubieran visto más fríos o en actitud menos cariñosa. Una situación que coincidiría con lo que vio el amigo de Diego Pérez.

La respuesta de Diego Pérez a Suso para zanjar la polémica

Tras constatar que sí que hubo una distancia entre ellos a lo largo de toda la tarde, la versión de Suso Álvarez justifica esto en su forma de ser, el no ser dado a las muestras de cariño en público. Algo que al exparticipante de ‘LIDLT’ no le termina de encajar. “Me chirria un poco”, ha confesado en un vídeo que ha colgado en su perfil oficial de Instagram para zanjar este tema.