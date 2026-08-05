La polémica por las imágenes de Suso Álvarez y Marieta continúa. En esta ocasión, Diego Pérez, exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’, se ha pronunciado abiertamente sobre las declaraciones realizadas en el plató de ‘Fiesta’ respecto a la actitud en público y muestras de cariño de la pareja de recién casados.
El exconcursante de ‘Gran Hermano’ y colaborador televisivo sí que confirmaba que él y Marieta habían pasado unos días de vacaciones en Ibiza, que habían estado rodeados de familiares y amigos y que es cierto que él no es especialmente cariñoso en público.
“No me gusta estar dando besos públicamente cuando sé que tengo una pareja aquí al lado, o tengo a mis padres, o tengo a mis suegros. Por respeto, ¡no me nace!”, admitía, corroborando que sí podía ser real el que les hubieran visto más fríos o en actitud menos cariñosa. Una situación que coincidiría con lo que vio el amigo de Diego Pérez.
Tras constatar que sí que hubo una distancia entre ellos a lo largo de toda la tarde, la versión de Suso Álvarez justifica esto en su forma de ser, el no ser dado a las muestras de cariño en público. Algo que al exparticipante de ‘LIDLT’ no le termina de encajar. “Me chirria un poco”, ha confesado en un vídeo que ha colgado en su perfil oficial de Instagram para zanjar este tema.
Diego Pérez, más conocido en redes como James Lover, compara este comportamiento con lo que ocurre cuando hay cámaras o personas delante. Para él resulta contradictorio que cuando hay eventos públicos, reuniones o publicaciones, la pareja no duda en besarse, abrazarse y exhibir su gran amor. “No sé, es un poco raro. No me encaja mucho, pero bueno”, ha alcanzado a decir a sus seguidores.
Aún manteniendo sus dudas y sin convencerle demasiado las explicaciones que Suso Álvarez dio en ‘Fiesta’, este ha dejado un margen posible para la duda, contemplando otras posibilidades para que ese día estuvieran tanto él como Marieta tan fríos y distantes.
“Quizá tuvieron un mal día y no lo quieren decir y por eso estaban un poco apagados los dos y fue una tarde entera en la que estuvieron en ese plan”, ha contado zanjando la polémica y tratando de justificar la actitud observada de los recién casados durante esa jornada de vacaciones en Ibiza.