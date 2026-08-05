‘El Camarón de Alicante’ sorprende a su cita en ‘First Dates’ con un baile: “Arte tiene”

A ‘First Dates’ llega Diego, conocido en redes sociales como ‘El Camarón de Alicante’, y según él, es un gitano de los que ya no quedan, un artista. Inma, muy flamenca y árabe, se ha venido arriba porque ella también había nacido para ser artista.
Antes de recibir a Inma, Diego ha hablado un poco con Carlos Sobera sobre cómo le gustan las mujeres. ‘’Me dedico a hacer bailes en TikTok, soy un artista’’, comenta Diego al presentador, admite que por la calle le piden fotos y eso a veces le agobia.
Y como buen artista que es, que mejor idea que recibir a su cita Inma con un baile, los dos se han puesto a bailar y ya se lo pasan bien desde el primer minuto. A pesar de que la cita ha empezado con mucho arte, no ha habido ningún deseo entre ellos. A ella, no se le ha movido el piso y a Diego no le ha impactado su belleza ni su arte. Partiendo de que Cupido no ha dado en la diana, los solteros han optado por pasárselo bien.
Ambos han venido a ‘First Dates’ a pasárselo bien y han puesto todo de su parte para conseguirlo. Antes de pedir la cena, Diego le ha pedido a Inma que le leyera la carta porque no sabía leer, pero no estaba siendo del todo sincero.
Los solteros han hablado de sexo y a la soltera le ha entrado la risa cuando le han preguntado que cuánto tiempo llevaba sin sexo. Además, Inma se ha dado cuenta de que, para no saber leer, el soltero sí que había sabido que en las tarjetas ponía sexo y que había leído que les tocaba darse un beso como si se acabara el mundo. No se han enamorado, pero sí se han reído.