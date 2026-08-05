‘El Camarón de Alicante’ sorprende a su cita en ‘First Dates’ con un baile: “Arte tiene”

A ‘First Dates’ llega Diego, conocido en redes sociales como ‘El Camarón de Alicante’, y según él, es un gitano de los que ya no quedan, un artista. Inma, muy flamenca y árabe, se ha venido arriba porque ella también había nacido para ser artista.

Antes de recibir a Inma, Diego ha hablado un poco con Carlos Sobera sobre cómo le gustan las mujeres. ‘’Me dedico a hacer bailes en TikTok, soy un artista’’, comenta Diego al presentador, admite que por la calle le piden fotos y eso a veces le agobia.

El recibimiento a Inma

Y como buen artista que es, que mejor idea que recibir a su cita Inma con un baile, los dos se han puesto a bailar y ya se lo pasan bien desde el primer minuto. A pesar de que la cita ha empezado con mucho arte, no ha habido ningún deseo entre ellos. A ella, no se le ha movido el piso y a Diego no le ha impactado su belleza ni su arte. Partiendo de que Cupido no ha dado en la diana, los solteros han optado por pasárselo bien.