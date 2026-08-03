Fiesta 03 agosto 2026

Suso Álvarez rompe su silencio en 'Fiesta' tras cuestionar su falta de cariño hacia Marieta cuando no están las cámaras delante

Después de días en los que se ha puesto en duda sus sentimientos e incluso que él y Marieta estén ya en crisis al cumplirse un mes de su boda, Suso Álvarez ha acudido a ‘Fiesta’ para responder a Diego Pérez, de ‘La isla de las tentaciones’, por las declaraciones de este en las que aseguraba que apenas había gestos de cariño hacia ella cuando no hay cámaras delante. La escapada a Ibiza de Suso y Marieta está dando mucho de qué hablar. ¿El motivo? Alguien les ha pillado y grabado cuando ellos no se han dado cuenta y advierte que no tienen nada que ver con la imagen idílica de pareja feliz que han ido mostrando. “Me confirma mi amigo que estuvo allí un buen rato que cero muestras de cariño. Estaban muy fríos. Nada de besos, ni de abrazos”, ha confesado Diego Pérez, más conocido como James Lover en sus redes sociales.

La polémica por su actitud con Marieta Unas palabras de las que se ha defendido Suso Álvarez y a las que en ‘Fiesta’ ha dado sus explicaciones. El exconcursante de ‘Gran Hermano’ y colaborador televisivo sí que ha confirmado que él y Marieta han pasado unos días de vacaciones en Ibiza, que han estado rodeados de familiares y amigos y que es cierto que él no es especialmente cariñoso en público. Sin perder el humor y antes de admitir si ha habido mal rollo o no entre ellos, Suso Álvarez ha tirado de ironía en el plató con Frank Blanco y el resto de los colaboradores. “Solo llevo casado un mes y ya están dando mi matrimonio por muerto. Esperaros un poco porque entonces tendría que devolver los cubiertos y ya sabéis que a mí no me gusta pagar”, ha contestado. A pesar de parecer que no se lo ha tomado en serio, el colaborador de ‘Fiesta’ no ha esquivado la polémica y ha explicado el motivo por el que su actitud puede dar esa impresión, dejando clara su postura con una contundente confesión.

Suso Álvarez se defiende de las acusaciones por su falta de cariño en público hacia Marieta

La explicación de Suso Álvarez “Me lo voy a tomar en serio y lo primero que voy a decir es que cuando una persona se dedica a lo que yo me dedico y trabajas en redes sociales, trabajas en televisión, pues tienes que respetar la crítica pública. Entiendo que haya críticas, entiendo que se opine de todo y lo respeto”, ha comenzado diciendo para abordar a continuación el tema de si hay o no una crisis ya con Marieta un mes después de su boda. Suso Álvarez ha respondido a Diego Pérez, de ‘LIDLT’, y le ha dado la razón en una de las cosas que ha dicho en sus redes. “Sí que es cierto que a mí no me gusta estar dando besos públicamente cuando sé que tengo una pareja aquí al lado, o tengo a mis padres, o tengo a mis suegros. Por respeto, ¡no me nace!”, ha admitido.

Suso Álvarez zanja la polémica tras las críticas de Diego Pérez, de 'LIDLT'