Según las últimas informaciones, después de sufrir un segundo ictus, Kiko Rivera ha reaparecido y estaría estudiando emprender acciones legales contra sus exparejas, entre otros, a todo aquel que se haya pronunciado sobre su persona.
Jessica Bueno, después de saltar a la luz esta noticia, se ha sentado en el plató de 'El verano se mueve', donde ha asegurado que no tiene ningún miedo a que Kiko le denuncie: "No me siento aludida para nada, nunca he sido un topo, llevo muchos años fuera de esa familia y siempre he actuado con prudencia, nunca le he preguntado por su vida. Ni siquiera le pregunto a mi hijo por detalles de nada porque no quiero ponerle a él en esa tesitura. Es un niño, no quiero meterme en nada".
La que confesaba que se enteró "por las noticias del ictus" de Kiko Rivera, lo que le preocupó: "Lo que más me importa es que el padre de mi hijo esté bien para que mi hijo pueda disfrutar de su padre". Explicando que cuando pasó, le mandó un mensaje a su hijo: "Le dije que no se preocupase por nada, que su padre se pondría bien". Pero con quien no habló fue con Kiko Rivera, con el que deja claro que no tiene ninguna comunicación: "Ya había conversaciones pasadas donde yo le he escrito, todo relacionado con nuestro hijo, y no he recibido respuesta".
Dejando claro que "se ha mantenido al margen de todo durante muchos años" y que solo ha hablado una vez porque se sintió menospreciada como madre de su hijo: "Eso no significa que yo vaya a estar hablando de su vida porque yo no tengo nada que ver". Pero no sabe a quién se refiere Kiko Rivera como el topo que tenía en su vida: "En vez de lanzar balones fuera, tenemos que mirar qué hacemos nosotros mal y a quién contamos nosotros las cosas".