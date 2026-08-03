Jessica Bueno, después de saltar a la luz esta noticia, se ha sentado en el plató de 'El verano se mueve', donde ha asegurado que no tiene ningún miedo a que Kiko le denuncie: "No me siento aludida para nada, nunca he sido un topo, llevo muchos años fuera de esa familia y siempre he actuado con prudencia, nunca le he preguntado por su vida. Ni siquiera le pregunto a mi hijo por detalles de nada porque no quiero ponerle a él en esa tesitura. Es un niño, no quiero meterme en nada".

"Quiero que el padre de mi hijo esté bien"

La que confesaba que se enteró "por las noticias del ictus" de Kiko Rivera, lo que le preocupó: "Lo que más me importa es que el padre de mi hijo esté bien para que mi hijo pueda disfrutar de su padre". Explicando que cuando pasó, le mandó un mensaje a su hijo: "Le dije que no se preocupase por nada, que su padre se pondría bien". Pero con quien no habló fue con Kiko Rivera, con el que deja claro que no tiene ninguna comunicación: "Ya había conversaciones pasadas donde yo le he escrito, todo relacionado con nuestro hijo, y no he recibido respuesta".