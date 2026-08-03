María Jesús Ruiz, como colaboradora en 'De Lunes a Viernes' iba a vivir una tarde de lo más especial y no lo sabía. La que pensaba que solo iba a hablar de la entrevista que dio con su madre en 'De Viernes' hace solo unos días, recibía una sorpresa de lo más especial por parte de su pareja, Curro .

Mientras terminaba de hablar de lo que ha pasado con su madre en los últimos tiempos y cómo se han perdido vivir cosas juntas, como la boda con Curro, sonaba una alarma que asustaba a la colaboradora, pero cuando Laura Matamoros entraba con un ramo de flores para ella se relajaba.

En este regalo también iba una nota que María Jesús Ruiz leía en alto: "Mi amor, yo llegué como un regalo inesperado. El pack ya estaba completo, tú y las niñas y aún así me hicisteis un hueco. Fui ese tres más uno que decidió quedarse para siempre. Siete años juntos, tres de casados, aquel 10 de septiembre de 2023 fue solo el ensayo, pero no fue la boda que soñaste. Así que otra vez, como otras veces antes insistiendo como siempre, ¿quieres casarte conmigo? Lo nuestro es para siempre, eres mi faro, mi guía y mi mayor orgullo".

Y, en este momento, Curro entraba por videollamada, lo que sorprendía a la colaboradora: "¿Qué hace aquí? Si es anti tele". El que explicaba que iba a hacer esta pedida de manera oficial también y contaba el motivo: "En su día no pudimos hacerlo como ella quiso que era con toda la familia, se intentó hacerlo de la mejor manera posible, pero se merece que se haga bien".

"Me casaría contigo todos los días de mi vida"

"¿Me estás diciendo que va a haber una boda con tu familia y con la mía?", preguntaba María Jesús sorprendida que no dudaba en decirle que sí por segunda vez: "Me casaría contigo todos los días de mi vida, solamente te tienen que conocer para que sepan lo buena gente que eres, lo sencillo y lo inteligente".

El que también se pronunciaba por la reconciliación entre María Jesús y Juani: "Ha sido demasiado tiempo, me alegro muchísimo de que ahora estén muy unidas. No se lo merecía ninguna de las dos y menos si era por culpa mía, pero gracias a Dios Juani me ha conocido y ahora tenemos otro pensamiento".