¡Allá tú! 03 agosto 2026

El concursante de '¡Allá tú!' toma una inesperada decisión para descubrir después lo que escondía su caja y provocar las risas en el presentador Juanra Bonet

Rafa, de 34 años, llegó al plató de '¡Allá tú!' desde Motril y Almuñécar con muchísima ilusión por jugar. El concursante no se separó durante todo el concurso de un boliche, objeto con el que su abuela, fallecida hace exactamente un año, jugaba cuando él era niño. El concursante trabaja en un vivero de flores junto a su madre y su hermano, y llegó al concurso con un sueño claro: ayudar a su madre a jubilarse antes de tiempo, comprarse una vivienda y regalarle un viaje a Costa Rica.

El concursante trabaja en un vivero de flores junto a su madre y su hermano, y llegó al concurso con un sueño claro

La oferta que lo cambió todo La recta final del programa fue lo que marcó el paso de Rafa por ‘¡Allá tú!’. Con 75.000 euros en juego, la banquera realizó una oferta de 15.050 euros, lo que le hizo dudar muchísimo a Rafa. Pidió consejo a sus compañeros, los que le recomendaron seguir abriendo cajas buscando una oferta mejor debido al gran panel que tenía. Sin tenerlo demasiado claro, acabó finalmente por triturar la oferta y seguir abriendo.