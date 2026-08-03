MTMAD 03 agosto 2026

La pareja de 'La isla de las tentaciones 7' aclara la cronología de su compromiso tras las dudas generadas en redes sociales y explica por qué ha decidido dar el paso de casarse

La relación de Ruth González y Niko Malvaux ha estado bajo el foco desde que salieron juntos de 'La isla de las tentaciones 7'. Aunque recientemente anunciaron su compromiso y desvelaron algunos de los preparativos de su boda, la noticia también vino acompañada de numerosas críticas en redes sociales. Ahora, ambos han querido responder a quienes cuestionaron la autenticidad de su pedida de mano y explicar cómo sucedió realmente. Los creadores de contenido se han sentado frente a las cámaras de 'mtmad' para zanjar en 'Mi momento' la polémica y desmentir que el momento estuviera preparado únicamente para las redes sociales.

Ruth González aclara cuándo fue realmente la pedida Uno de los comentarios que más se repitió tras anunciar su compromiso fue que las fotografías parecían demasiado preparadas. Algunos usuarios señalaron el estilismo de Ruth o el escenario elegido como prueba de que todo había sido organizado con fines publicitarios. Ante estas críticas, la influencer ha querido explicar la secuencia de los hechos. Según ha contado, la pedida tuvo lugar el 25 de abril, mientras que las imágenes no se publicaron hasta dos días después. "Yo ese vestido ya me lo llevé para un concierto que se canceló en Cartagena. Dijimos: 'Tenemos que subir estas fotos'. Esas fotos las tomó la mamá de Nicolás, o sea, no estaba preparado. Fue como: 'Venga, vamos a subirlo, pero bonito", ha explicado. Niko también ha querido aportar su versión y ha contado que esperaron un par de días antes de hacer públicas las imágenes porque todavía estaban asimilando lo que acababan de vivir. "Fue un sueño tal cual todo como fue. Bajamos a la playa, ella se puso el vestido, yo me puse una ropa y mi madre nos tomó las fotos", ha relatado. Aun así, ambos aseguran que las críticas no les afectan. "Si quieren pensar que estaba preparado, pues bueno, que nos vamos a casar igualmente", ha zanjado Ruth.