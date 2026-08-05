Después de saltar los rumores y que Claudia Chacón en ‘De Lunes a Viernes’ respondiese a si es cierto que hay un romance entre Maica Benedicto y Juan Faro, las palabras de la ganadora de ‘Supervivientes’ sobre lo que busca en el amor cobran más sentido que nunca.
El influencer y reconocido en el mundo del fitness y el culturismo en España parece que es su nueva ilusión a la que está conociendo poco a poco. Y, aunque ella en Honduras le decía a Claudia que quería “un ranchero, que llevara sombrero”, lo cierto es que la que fuera también concursante de ‘Gran Hermano’ ha ido dando pistas en varias ocasiones de lo que busca en un hombre ideal. ¿Encaja Juan Faro?
En su canal de Infinity ‘Obvio microbio’ lo ha dejado patente recientemente: “Yo con cucarachos no quiero”, ha sentenciado, refiriéndose a hombres inmaduros o que no quieren ningún compromiso. Sin embargo, anteriormente y para saber qué necesitaba un chico para conquistarla en el ‘Loco Amor’, la creadora de contenido se explayó indicando sus requisitos y condiciones.
La propia Maica Benedicto ha confesado lo que ella considera imprescindible para enamorarse y que muchos están comparando con ese comienzo y con el perfil de Juan Faro. “Para mí es primordial que me conquisten, yo luego soy una novia maravillosa, pero necesito que me conquisten y ver cómo se desenvuelven, cómo afrontan las situaciones. Todo eso necesito verlo para yo dar el paso de tener una relación”, decía acerca del juego de la seducción y de su primer mandamiento para tener algo con alguien.
No es la única pista que ha dejado la ganadora de ‘Supervivientes 2026’. Sin entrar en detalles sobre el físico, esta se ha centrado en todo momento en la forma de ser y el carácter que este debe tener para conquistarla. “Que elija quedarse incluso cuando las cosas no vayan bien, que luche por lo que quiere”, explicaba Maica y esta a partir de esto sacaba a la luz un término y un punto especialmente importante para ella.
Después de poner de moda el concepto de “cucarachos” para referirse a un mal amor, hombre infiel o inmaduro, la exconcursante de ‘GH’ introduce otro para describir lo que no quiere en una futura pareja. “Chicos aprincesados que quieren que les conquisten. A mí eso no me va”, sentenciaba la murciana en un vídeo de su canal.
Sin saber si el influencer ha seguido al dedillo estos consejos de la Maica del pasado, la colaboradora en ‘De Lunes a Viernes’ fue muy clara al respecto: “No necesitaría perfección ni que fuera un Ken, simplemente necesito unos cuantos requisitos: que ese chico fuera real, que no fuera un mentiroso, que fuera con la verdad por delante, que tuviera valores, aspiraciones, que no fuera conformista, que me mire con admiración, con respeto”, comenzaba diciendo de una larga lista de condiciones.
La influencer vuelve a insistir en que no van con ella los perfiles de chicos “chulillos”, que muestren interés en lo que a ella le gusta y que no tengan miedo al compromiso y añade “ni tengan miedo de decir lo que sienten”
En su discurso perfectamente trazado y con el que pone sus condiciones sobre la mesa, Maica Benedicto habla de “un hombre de los pies a la cabeza, que sea trabajador, humilde, que no sea un engreído y que anteponga a las personas ante cualquier cosa”, porque para ella las personas van primero, ante todo. “Tampoco pido mucho, ¿no?”, es como finaliza este llamamiento al que parece ser ha acudido Juan Faro. ¿Ha llegado a su vida el hombre de sus sueños?