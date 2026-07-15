Después de pasar por muchas pruebas y coronarse como la ganadora absoluta de ‘Supervivientes 2026’ , hay una que se le sigue resistiendo a Maica Benedicto : la de encontrar el amor . Es por ello por lo que ayudada por su inseparable amiga Claudia Chacón , la influencer ha abierto su corazón y ha confesado los requisitos que debe tener su futura pareja y la drástica e inesperada condición que no es negociable para ella.

No es que quiera hacer un casting o poner muchas pruebas a los candidatos, pero la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ tiene las ideas muy claras y las ha anunciado abiertamente para no perder el tiempo. “Yo con cucarachos no quiero”, ha sentenciado, utilizando su famoso término para referirse a hombres inmaduros o que no quieren ningún compromiso.

Ayudada por su amiga íntima Claudia Chacón, esta ha definido cómo es su hombre ideal sin andarse con rodeos y siendo muy clara para evitar encuentros decepcionantes. Para ganarse el amor de la ganadora de ‘Supervivientes 2026’ hay que cumplir una serie de requisitos y una drástica e inesperada condición que Maica ha descubierto a todos por primera vez en este nuevo vídeo de su canal de Mediaset Infinity ‘Obvio microbio’.

Su ultimátum y el filtro CSI de Claudia Chacón

Lo primero que ha advertido la creadora de contenido Maica Benedicto es que para ganarse su amor ella busca a alguien que sea “buena persona, que tenga ambición, que sea protector y que la quiera de verdad”. Hasta ahí no ha habido muchas sorpresas de lo que ella ha ido desvelando en distintos realities y que cuadra con su personalidad.

Sin embargo, no ha sido eso lo que ha llamado más la atención de sus declaraciones. La sorpresa ha llegado cuando tras contar todo esto, la influencer ha dejado patente una condición con la que manifiesta que no quiere perder el tiempo. Su futura pareja no debe tardar más de un año en pedirle matrimonio. “Es lo que quiero”, ha asegurado con total determinación, desvelando este deseo desconocido hasta ahora.