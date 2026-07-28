La popularidad de Ferran Torres ha crecido como la espuma en los últimos días por haberse convertido en el artífice del gol que le dio la victoria a España en la final del Mundial frente a Argentina. El futbolista se encuentra en el centro de la atención mediática y sus fotos en Ibiza de vacaciones con Marcos Llorente se han viralizado en las redes sociales, donde se ha especulado mucho con un posible romance con la cantante Ana Mena.

Sheila Casas ha asegurado en 'El verano se mueve' que su excuñada, cuya relación con Óscar Casas llegó a su fin hace tan solo unas semanas, no ha iniciado un romance con Ferran Torres y, pocos minutos después, Ion Aramendi ha desvelado que el futbolista no ha sido pillado en la isla pitusa con una cantante, sino con una azafata italiana.