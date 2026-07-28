La popularidad de Ferran Torres ha crecido como la espuma en los últimos días por haberse convertido en el artífice del gol que le dio la victoria a España en la final del Mundial frente a Argentina. El futbolista se encuentra en el centro de la atención mediática y sus fotos en Ibiza de vacaciones con Marcos Llorente se han viralizado en las redes sociales, donde se ha especulado mucho con un posible romance con la cantante Ana Mena.
Sheila Casas ha asegurado en 'El verano se mueve' que su excuñada, cuya relación con Óscar Casas llegó a su fin hace tan solo unas semanas, no ha iniciado un romance con Ferran Torres y, pocos minutos después, Ion Aramendi ha desvelado que el futbolista no ha sido pillado en la isla pitusa con una cantante, sino con una azafata italiana.
El presentador, ante la atenta mirada de las colaboradoras de 'El verano se mueve', ha mostrado la portada de la revista 'Lecturas' en la que se ve al delantero de la Selección Española en actitud cariñosa con una misteriosa joven italiana. Leticia Requejo ha desvelado que, en una discoteca en la isla, Ferran Torres coincidió con su exnovia, la modelo e influencer Martina Hunter, pero que no habló con ella porque estaba "centrado" en la chica italiana con la que ha sido pillado ahora.
Ion Aramendi ha revelado que mañana estará presente en el plató de 'El verano se mueve' Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', que dará más detalles acerca de las fotos y de la joven que acompaña a Ferran Torres en sus vacaciones en Ibiza.