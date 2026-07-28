Ari no ha podido contener las lágrimas al descubrir que Guillermo no quiere continuar pretendiéndola en 'Amor... ¡O lo que surja!' . El Diamante de 'Amor... ¡O lo que surja!' ha desvelado que ya era consciente de las dudas de su pretendiente favorito porque él se las había hecho saber en uno de los bailes, pero le ha confesado delante de todo el mundo que ella sí que se había ilusionado con él.

Todo ha comenzado cuando Guillermo ha cogido el micrófono y le ha pedido a Ari que sea sincera, tras lo que ha destapado que recibió un mensaje por Instagram de su Diamante en el que le decía "Hola, bebé", lo que supone una infracción de las normas, pues los Diamantes no pueden hablar por redes sociales en privado con sus pretendientes.

Ari le ha replicado que dio ese paso porque se ha ilusionado con su relación y le ha invitado a marcharse si no siente lo mismo. "¡Que te pires!", le ha dicho la madrileña, visiblemente molesta. Guillermo no ha querido abandonar el plató y ha preferido aclararle que la razón de sus dudas es que no le "cuadran" cosas de su forma de ser que ella misma ha admitido, como que es celosa, intensa y tóxica en las relaciones.

Carlos Lozano ha invitado a Guillermo ha sentarse en la pastilla central del plató para hablar las cosas con Ari, que ha roto a llorar y ha desvelado que el motivo de sus lágrimas es que no percibe interés por su parte: "Es que me giras la cara y me evitas las miradas". El pretendiente le ha confirmado que es cierto que sus sentimientos no han crecido y que es consciente de que los de ella sí que han aumentado.

Guillermo discute con Ana Santiago

Ari ha admitido que le "pudieron las ganas" porque le "gusta muchísimo" Guillermo y que, por eso, se saltó las normas y le escribió un mensaje por Instagram, pero él ha insistido en que no tiene los mismos sentimientos que ella y que hay cosas que no le gustan de su forma de ser.

Ana Santiago le ha dicho a Guillermo que consideraba que estaba tirando la toalla demasiado pronto, ante lo que él le ha respondido que cada uno es libre de valorar qué cosas prefiere en una relación. La 'Consejera del amor' le ha confesado que le costó asumir que su marido, Luija, había sido infiel en relaciones previas, pero que decidió pasarlo por alto y que ha sido la mejor decisión de su vida porque es feliz en su matrimonio.

Guillermo se ha mantenido en su postura y le ha dicho que no considera que esté "abandonando" a Ari, sino siendo honesto con sus sentimientos. Carlos Lozano le ha pedido serenidad a todos y ha informado de que el pretendiente comunicará su decisión final en el próximo programa, que se emitirá mañana, miércoles 29 de julio, en Telecinco a las 15:45.

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