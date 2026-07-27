Hace unos días, Miriam destapó en 'Amor... ¡O lo que surja!' que Rafa le había escrito mensajes a Cristi, expretendienta de Jordi , en los que la piropeaba y le pedía que no lo contase para que no lo echasen del programa por saltarse las normas. Anabel Pantoja ha explicado que esos mensajes en privado no han sido los únicos que Rafa le envió a Cristi, a la que también dejaba comentarios públicos en diversas publicaciones de Instagram que la 'Consejera del amor' se ha encargado de leer uno por uno.

"¿Quién fue el culpable de no poner una alfombra roja? Que me lo busquen que quiero hablar con él"; "Nunca pensé que la perfección existía, llegué tarde para descubrirte": esos son los dos comentarios que Anabel ha leído y que Rafa le escribió a Cristi. Rocío ha desvelado que no era conocedora de estos comentarios porque el gaditano solo le había mostrado los mensajes privados y ha mostrado su malestar por no haberlos visto.

"Yo no soy sumiso de nadie, yo no te lo tengo siquiera que enseñar", le ha respondido Rafa a Rocío, que se ha quedado muy sorprendida con este comentario: "Sumiso no, perdona que te diga pero sumiso nada, yo lo que estaba haciendo era intentando dar la cara por ti y encima tú me vas a decir a mí que te sientes sumido, que yo te he guiado para que quedes bien".

Anabel Pantoja interviene en el rifirrafe

Rafa ha reiterado que se sentía "sumiso por completo" en su encuentro con Rocío al tener que enseñarle los mensajes que le envió a Cristi y ha sido entonces cuando ha intervenido Anabel Pantoja para salir en defensa de la soltera: "Se te puso una cita con Rocío para aclarar las cosas y en el momento en el que te sientas sumiso te levantas, dices: 'Esto no lo hago y me voy'; es que yo a Rocío la veo escuchándote e ilusionándose".

El soltero ha interrumpido a la 'Consejera del amor' para matizar que Rocío no está ilusionándose y la soltera lo ha confirmado, revelando que no quiere seguir conociéndolo y que prefiere centrarse en Fer.

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