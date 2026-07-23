Marina ha relatado cómo ha nacido su vínculo con Juanca, el soltero argentino que le ha besado durante su primera cita . La soltera ha confesado que ese gesto le ha parecido "divertido y bonito" y ha confirmado su deseo de seguir conociéndolo.

¿Cómo ha surgido la conexión?

Antes de llegar a este punto, Marina había tenido una cita con Luisma, otro de los solteros del programa. Sin embargo, la conexión no ha cuajado. Luisma ha explicado su situación personal —vive con sus padres porque su padre tiene Alzheimer— y Marina ha reconocido que, pese a respetar profundamente su circunstancia, no ha sentido el feeling necesario. "No ha habido feeling y eso pues me tira para atrás", ha admitido Marina en plató.

Sin embargo, lejos de tirar la toalla, Marina ha decidido dar un paso adelante con Juanca. Según ha contado ella misma, todo ha empezado en la pista de baile: "Yo lo llamo porque bailamos. Yo lo había visto siempre sentado. Por edad, o son muy jóvenes o están ocupados o no les gusto realmente". Tras ese baile, Juanca le ha dicho: "Pero tú tienes 62. Pues entonces sí me pegas", y ambos han decidido tener una cita.

Marina ha explicado que le pidió el teléfono y le escribió ya de madrugada: "Pedí el teléfono, pero fue tarde cuando le escribí. Supongo que estarás dormido, y me dijo que no".

La primera cita de Marina y Juanca

Durante la cita, que ha transcurrido entre brindis y confidencias, Juanca ha protagonizado un momento que ha arrancado sonrisas en el plató: un beso robado. El presentador le ha preguntado directamente a Marina si ese gesto le ha gustado, y ella ha respondido sin dudar: "Es un beso robado. Es divertido y bonito".

Juanca, por su parte, ha explicado con humor su estrategia: "Le dije que soy sabio. Quería hacer la cobra porque ese truco lo hacía yo cuando tenía 14 años". Más allá del momento lúdico, el soltero italiano ha dedicado palabras muy elogiosas a Marina: "Es una persona muy guapa, muy inteligente. Tiene un nivel cultural que me gusta. Tiene una buena personalidad. Es una mujer con todas las letras. Y realmente me gusta Marina".

Marina también ha valorado lo que ha descubierto de Juanca durante la cita: "Es ideal. Yo necesitaba pasarlo así, estar feliz, tener planes, hacer cosas". La soltera ha destacado que Juanca vive solo, tiene hijos mayores ya criados y sigue trabajando, un perfil que encaja con lo que ella busca.

Preguntados por si quieren volver a quedar, ambos han respondido afirmativamente. "Por supuesto, de mi parte sí", ha dicho Juanca, mientras Marina ha asentido con entusiasmo. El soltero ha matizado que no va a "coger el capullo blanco" —en referencia a pedir la exclusividad—, pero que quiere seguir conociéndola.

En otros momentos del programa, Lorenzo ha protagonizado un extenso debate con Ainara sobre la falta de claridad en su relación, mientras Macarena ha confirmado que ambos han decidido ser solo amigos. También se ha hablado de la entrada de Sofía y Yael como nuevas pretendientas de Lorenzo. Por su parte, Jordi ha lanzado un mensaje contundente a sus seis pretendientas pidiéndoles carácter e independencia, lo que ha provocado la reacción de Alexia, que ha reconocido sentirse aludida. Natalia, Rocío, Raquel y Alexis también han aparecido en el relato de la cita nocturna entre Macarena y José Manuel.

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