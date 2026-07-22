Andy y Vanesa han protagonizado una intensa discusión en el plató de 'Amor... ¡O lo que surja!' después de que el programa anunciara que la pareja se encontraba en crisis. Carlos Lozano ha pedido dos sillas enfrentadas —una en el lado de los hombres y otra en el de las mujeres— para que ambos se sentaran y se sinceraran sobre los motivos de su ruptura.

La sorpresa ha sido mayúscula porque, apenas unos días antes, en el programa del lunes, la pareja parecía más unida que nunca. Todo ha cambiado con la entrada de Sara, una nueva soltera procedente de Madrid. Cuando el presentador le pidió a los solteros que levantaran la mano si tenían interés en conocerla, Andy fue uno de los que la ha alzado. La cara de Vanessa lo dijo.

Andy ha intentado aclarar el motivo por el que levantó la mano: "Bueno, te contesto desde la tranquilidad. Dijimos que si venía gente, ¿qué tiene de malo conocer a una persona?". Pero Vanesa ha insistido: "Has metido la pata. Andy, también metemos la pata. No pasa nada. Los hombres la metéis bastante".

Andy ha reconocido que le pidió disculpas, pero ha contraatacado sacando a relucir la indecisión de Vanesa con José Antonio. Además, ha señalado que tras el programa anterior Vanesa habría cambiado de planes: "Me llega una información de que justo después del programa me dices que no íbamos a hacer nada, y que tú directamente propusiste una cerveza con José Antonio". Vanessa ha admitido el episodio pero ha matizado: "No era una cita, quería hablar con él".

La discusión se extiende al plató: Anabel, Luciana y Natalia opinan

Andy ha defendido su postura explicando que ambos habían pactado que, si entraba gente nueva al programa y les interesaba, podrían conocerla: "Hemos tenido conversaciones en las que hemos dicho: tanto tú como yo, si entra gente nueva y me interesa, vamos a conocerla. Y si al final coincidimos en que queremos salir juntos, salimos juntos".

El presentador ha intervenido preguntando directamente a Andy: "¿Tú puedes entender que a Vanesa le haya molestado?". Andy ha respondido: "Claro que sí, que lo puedo entender. Y le pedí disculpas". En ese momento, Anabel Pantoja ha tomado la palabra para opinar, lo que ha provocado la reacción instantánea de Andy: "Anabel, tú no has estado en nuestras cenas. Tú no has estado en nuestras conversaciones. Tú no has estado en lo que ella y yo hablamos. ¿Cómo te puedes permitir opinar de esa manera tan libre? Aconseja a la gente para que haga las cosas bien desde el corazón, pero no intentes poner palabras en mi boca que no son, ni en la de ella, ni en cosas que hemos hablado que son íntimas nuestras".

Carlos Lozano ha querido dar voz a las compañeras de la grada. Luciana ha sido directa: "Me parece muy hipócrita la actitud que tuviste con Jennifer, con lo del numerito de Antonio también, que se fue a la habitación. Te pusiste de una manera con Jennifer que no fue normal".

Por su parte, Natalia ha ofrecido una reflexión más pausada: "Es totalmente lícito que tú quieras conocer, que ella quiera conocer. Lo que creo que no es lícito son las formas, porque al igual que tú pides un respeto, todos merecen un respeto. Creo que es tu problema, que todo el rato quieres quedar bien y correcto. Y a veces simplemente hay que ser sincero con uno mismo y ya está".

Andy se ha defendido hasta el final asegurando que no busca quedar bien con nadie y que actúa con sinceridad, pero la tensión entre la pareja ha quedado patente en un plató dividido entre quienes entienden a Vanessa y quienes consideran que Andy tenía derecho a conocer a la nueva soltera.

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