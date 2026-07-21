Natalia ha rechazado bailar con el nuevo soltero italiano , Eugenio, alegando que está centrada en su relación con Jorge . La decisión ha provocado un intenso debate en el plató, con Anabel Pantoja como principal voz crítica .

Eugenio, un DJ y productor de 39 años procedente de Italia, ha llegado al programa con la ilusión de encontrar el amor en España. Según ha explicado, en 2002 participó en 'Uomini e Donne' como tronista y tiene dos hijos. Tras presentarse ante las solteras, el momento clave ha llegado cuando se le ha pedido que eligiera a una de las participantes para bailar.

Eugenio elige a Natalia y ella rechaza el baile

Eugenio ha elegido a Natalia para su primer baile. Sin embargo, ella ha declinado la invitación con una explicación directa: "A mí de verdad me agrada muchísimo que me elijas. Pero como bien ha dicho mi compañera Ana, si te la tomas en serio, pues encuentras el amor de tu vida y yo ahora mismo me lo estoy tomando en serio con Jorge. Así que yo te lo agradezco".

Natalia ha dejado claro que su negativa no era un rechazo personal hacia Eugenio, sino una cuestión de coherencia con el proceso que está viviendo junto a Jorge. Ante esta situación, Eugenio ha aceptado la respuesta y ha optado por invitar a Yael, quien sí ha accedido a bailar con él.

Anabel se muestra sorprendida

La colaboradora ha señalado que si Natalia se niega a bailar con un soltero porque quiere centrarse en Jorge debería formalizar la exclusividad: "Lo que yo ya no voy a permitir es que si tú te vas a negar a bailar con un soltero porque te quieres centrar en Jorge, coge el clavelito y te sientas".

Natalia ha respondido con firmeza: "Yo no me niego. Yo puedo bailar ahora mismo con él. Pero prefiero decirle las cosas claras y que coja otra". Ante la insistencia de Anabel sobre por qué no cogía la exclusividad con Jorge, Natalia ha replicado: "Yo no la tengo que coger, eso para empezar".

El propio Jorge ha intervenido para calmar la situación y ha explicado su postura: "Lo que no quiero es tomar la decisión porque me está presionando". Ha afirmado que cuando lo considerase oportuno haría la exclusividad, pero que no iba a hacerlo por presión externa. "Ahora mismo estoy centrado en Natalia. Si cambia la situación, se lo diré cuando llegue el momento", ha añadido.

Natalia ha añadido: "Es que parece que llevamos un mes, dos meses conociéndonos. Llevamos una semana a día de hoy. A mí Jorge me encanta, pero también tenemos nuestra parte mala. Quizás la veo la semana que viene y no me apetece que me dé una exclusividad".

Carlos Lozano ha preguntado directamente a Jorge si él hubiera bailado con una soltera nueva que llegase de otro país, a lo que Jorge ha respondido: "La verdad, no". Natalia ha matizado entonces: "No he bailado con él porque tenía otras cuatro chicas con las que podía bailar y podía aprovechar el tiempo".

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