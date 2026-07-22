La historia entre Aitana e Iván había arrancado de forma prometedora . Desde el primer día, los bailes del programa habían servido como punto de encuentro para ambos , generando una conexión que no había pasado desapercibida en el plató. De hecho, Ana Santiago ha revelado que llevaba apuntando desde el inicio quién bailaba con quién y que la pareja formada por Aitana e Iván había sido constante desde el principio.

Aitana ha decidido dejar de conocer a Iván en 'Amor... ¡O lo que surja!' después de acumular varias crisis que han erosionado la ilusión inicial que ambos habían compartido desde los primeros compases del programa. La participante canaria de 30 años, residente en Dublín, ha confesado que esperaba mucho más de la relación que estaba construyendo con el madrileño de 32 años y ha optado por cerrar definitivamente esa puerta.

Una conexión que ha terminado en decepción para Aitana

Iván había explicado al inicio cómo se había fijado en Aitana desde su llegada al programa: "Cuando llegué al programa me sentí un poco desubicado porque a priori había muchas mujeres que aunque son guapísimas, pues quizás no podían cuadrar mucho por el tema de la edad. Pero sin embargo, sí que me había fijado en una que fue Aitana y desde el principio, pues la verdad que yo sentí que había mucha conexión y que fue mutuo". El participante madrileño, que tiene una asesoría energética y ha trabajado como modelo, había asegurado que la conexión había sido "recíproca" y que habían "conectado muy rápidamente".

Por su parte, Aitana también había reconocido que Iván le había aportado tranquilidad en sus primeros momentos en el programa: "Yo básicamente es que entré un poquillo aquí de rebote. Entonces venía como muy nerviosa el primer día y no sabía bien si quería vivir la experiencia o no. Y si es verdad que él se acercó, me dijo que también estaba súper nervioso y como que me dio como ese confort y ese momento de como ese espacio para yo ser yo misma". Aitana ha valorado especialmente que Iván no había intentado impresionarla: "Eso me gustó mucho".

Sin embargo, esa conexión inicial no ha resistido el paso de las semanas. Aitana ha relatado que han vivido numerosas crisis a lo largo de su proceso de conocerse dentro del programa. Los desencuentros se han ido acumulando hasta el punto de que la participante ha sentido que Iván no ha estado a la altura de lo que ella necesitaba. "Yo esperaba más", ha sentenciado Aitana, dejando claro que la decisión de poner fin a la relación ha sido meditada y firme.

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