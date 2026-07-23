"Llevo todo el día un poco raro. Hace dos programas casi no he estado en mi trono porque no me encontraba bien. He tenido una baja de tensión, me han tenido que sacar sangre, he tenido que tomar el aire ", ha explicado Jordi antes de lanzar su mensaje al grupo de pretendientas.

Jordi ha protagonizado uno de los momentos más tensos de 'Amor... ¡O lo que surja!' al dirigirse a sus seis pretendientas con un discurso firme en el que les ha pedido que abandonen el programa si no están realmente convencidas de querer conocerle . El Diamante se ha levantado de su asiento visiblemente y ha reconocido que lleva días encontrándose mal física y emocionalmente.

Jordi ha estallado

El Diamante ha dejado claro que su malestar no se debía a ninguna de las chicas en particular, pero sí a todas en general. "Ninguna me tenéis que contentar a mí ni yo tengo que contentaros a vosotras. Si alguna no está contenta de estar aquí y no se siente al 100%, tenéis el pasillo y os podéis ir", ha sentenciado.

Jordi ha insistido en que no quiere cargar con los problemas emocionales de las pretendientas y ha pedido que no le trasladen sus "penurias y penas" porque luego se las lleva a casa. "Todos tenemos problemas. Yo pensaba que esa posición era fácil. Estoy viendo que no. Me está costando. Estoy haciendo lo mejor que lo sé hacer", ha añadido.

Además, ha revelado que una experiencia sentimental pasada le ha marcado profundamente y que ciertos comportamientos le hacen "echar el freno". En concreto, ha señalado que le incomoda que las pretendientas lloren por él en las primeras fases: "Yo aquí donde me veis ahora tan cabreado, yo soy una magdalena. Lo único que de primeras, por experiencias que he tenido, me hace echar un poco el freno".

El Diamante ha sido muy claro sobre lo que busca: "Necesito una chica con carácter fuerte y valiente y que me deje las cosas claras, que no sienta yo que puedo tirar, tirar. No, yo quiero que también me tiren un poco".

Miriam confiesa que ha perdido la ilusión

Tras el discurso de Jordi, ha sido Miriam quien ha tomado la palabra para reconocer que se ha sentido aludida directamente. La pretendienta ha confesado sus dudas sobre su continuidad en el programa con una sinceridad que ha sorprendido en plató.

"Yo sí que siento que va por mí porque es exactamente lo que te he dicho mientras bailábamos: que yo no tengo las cosas claras. No quiero estar aquí. No me apetece tener citas contigo. He perdido la ilusión. No estoy ilusionada", ha declarado Miriam sin rodeos.