Jordi ha aceptado tener un encuentro con la que un día fue su pretendienta favorita y han abandonado juntos el plató para mantener esa charla en la que se decidirá su futuro, pero antes de eso, Miriam ha protagonizado un tenso rifirrafe con Ana Santiago , a la que ha llegado a calificar de "soberbia".

Hace unos días, Miriam le confesó a Jordi que tenía dudas acerca de continuar en 'Amor... ¡O lo que surja!' . Esas dudas, lejos de disiparse, se han intensificado y la pretendienta le ha reiterado al Diamante que tiene bastante claro que no quiere continuar en el programa, aunque le ha pedido un último encuentro fuera de plató para terminar de decidirse .

El rifirrafe entre Miriam y Ana Santiago

La tensión ha comenzado cuando la 'Consejera del amor' le ha reprochado a Miriam llevarse bien con Cristi, la expretendienta de Jordi que le mintió al negarle que hubiera pasado algo con Juan en el hotel. La valenciana ha querido contestar a Ana de forma tajante: "Que le tenga cariño no significa que no sepa lo que ha hecho mal y que no se lo haya dicho porque para eso está una amiga, para decir las cosas que haces mal y las que haces bien".

"Pues yo no soy tu amiga pero te voy a decir algo: creo que solo intentas llamar la atención", ha sido la réplica de Ana, que considera que la pretendienta, con su actitud, está "alejando totalmente" a Jordi. Miriam le ha dicho que cree que es una persona "soberbia" y le ha admitido que no le gustan los comentarios que hace porque opina que "a veces están fuera de lugar".

"Yo no soy dinero, no le puedo gustar a todo el mundo; no he venido ni a gustarte a ti ni a nadie", le ha respondido la 'Consejera del amor', que ha proseguido: "Estás más centrada en 'me voy, no me voy' que en lo que verdaderamente deberías estar centrada, pero no importa, Miriam, porque aquí el tiempo va a poner a cada uno en su sitio, no te preocupes".

La pretendienta le ha contestado que está de acuerdo en que el tiempo será el que dicte sentencia, pero ha defendido su manera de proceder: "Simplemente he dicho que quiero hacer las cosas bien y tener una cita con él; si no lo has entendido tampoco es mi problema, Ana, porque yo he creo que he hecho las cosas bien: he hablado con él y he sido sincera en todo momento... Al final estoy intentando hacer las cosas lo mejor que sé y creo que tampoco se me puede juzgar por eso"; unas palabras que Jordi ha aplaudido.

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