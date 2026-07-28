El exparticipante de 'Casados a primera vista' le ha asegurado a ambas que está siendo sincero acerca de lo que siente y a la 'Consejera del amor' le ha contado que a Ainhara le preguntó en privado si deseaba que le diera la rosa blanca de su solapa que simbolizaba la exclusividad . Ana Santiago, la otra 'Consejera del amor', ha querido saber qué respuesta le dio la madrileña, que ha revelado que prefiere no acogerse a esta fórmula que ofrece el programa. Anabel Pantoja le ha dicho que cree que se equivoca en esta decisión.

Ainhara ha vuelto a pedirle claridad a Lorenzo y ha reiterado que no considera que sea sincero con ella acerca de sus avances con otras solteras como Yael. Anabel Pantoja se ha posicionado al lado de la soltera y le ha dicho al sevillano que considera que la ha ilusionado y que, por eso, debería aclararle si quiere seguir conociéndola o si prefiere tener citas con otras chicas.

Pese a que no quiere la exclusividad, Ainhara ha confesado que le "afecta" que Lorenzo avance con Yael, con la que ha tenido una primera cita en un karaoke. En las imágenes que han compartido con el programa, se ve al sevillano y la canaria disfrutar de una noche de risas mientras cantaban, pero la noche no terminó ahí y es que han contado que volvieron juntos al hotel y que se hicieron juntos el 'skincare'.

Anabel Pantoja ha desconfiado de su versión de lo ocurrido, pero tanto Lorenzo como Yael han asegurado que no dieron un paso más y que ni siquiera se besaron pese a lo cariñosos que se habían mostrado el uno con el otro. Ana Santiago le ha preguntado a Ainhara si cree esta versión y la madrileña ha dicho que sí.

La decisión de Lorenzo

Carlos Lozano le ha preguntado entonces al exmarido de Laura Ulldemolins si quiere seguir conociendo a ambas solteras y él ha respondido afirmativamente. El presentador también le ha dicho que tenía que decantarse por una de ellas para el próximo baile y el sevillano ha escogido a Ainhara, revelando que la elegía porque desea que se acaben los conflictos entre ellos.

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