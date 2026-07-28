¡Allá tú! 28 julio 2026

La concursante, una de las más queridas del programa tras 42 entregas, decidió renunciar a seguir jugando pese a que todavía quedaban los 150.000 euros sobre la mesa.

Hay decisiones que trascienden el dinero y terminan convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de un concurso, incluso cuando algún concursante se lleva alguno de los peores premios de un programa. Otro momento épico ocurrió en la última entrega de ¡Allá tú!, cuando Eli, una concursante que llevaba 42 programas formando parte del espacio, dejó a un lado la posibilidad de conseguir el gran premio para escuchar lo que le decía el corazón. Con 16.061 euros sobre la mesa y los 150.000 euros todavía escondidos entre las cajas, el plató vivió unos minutos cargados de tensión. Sin embargo, antes de pronunciar la decisión definitiva, la concursante sorprendió a todos con una confesión personal que acabó provocando una de las ovaciones más sinceras de la noche. Una oferta que obligaba a elegir entre la prudencia y el riesgo El presentador, Juanra Bonet, le comunicó que el banco le ofrecía 16.061 euros para abandonar la partida. La cifra llegaba en un momento especialmente delicado, ya que Eli todavía conservaba opciones de alcanzar el premio máximo del concurso. El presentador le recordó que tendría que abrir dos cajas si decidía continuar, una circunstancia que podía hacer desaparecer en apenas unos segundos las cantidades más altas que seguían vivas.

Desde el plató no tardaron en llegar los consejos para que aceptara la oferta. "Ya has probado suerte", le comentaban algunos de sus compañeros, mientras otros insistían en que ya había conseguido una cantidad muy importante. "Tengo dos niños y quiero empezar a ahorrar para una casa" Aunque reconoció que le habría gustado seguir jugando porque tenía el presentimiento de que los 150.000 euros seguían en una de las cajas, Eli explicó por qué decidió actuar con prudencia. "Tengo dos niños y es empezar a ahorrar para una casa", confesó emocionada. Fue entonces cuando resumió su filosofía con una frase que terminó marcando el programa. "A veces la avaricia rompe el saco. Más vale pájaro en mano que ciento volando", afirmó antes de confirmar su decisión. Con esas palabras dejó claro que el dinero que tenía asegurado podía cambiar la vida de su familia mucho más que la incertidumbre de continuar arriesgando. La confesión que emocionó a todo el plató Sin embargo, el momento más especial todavía estaba por llegar. Cuando parecía que todo giraba alrededor del premio económico, Eli quiso explicar lo que realmente había significado para ella participar en ¡Allá tú!. "Yo estoy pasando un proceso muy duro", confesó. La concursante explicó que, pese a mostrarse siempre alegre y optimista ante las cámaras, estaba atravesando una situación personal complicada. "Aunque yo parezca muy happy flowers, muy chispeante... cada persona por dentro tiene sus cositas", dijo visiblemente emocionada. Fue entonces cuando dirigió unas palabras de agradecimiento tanto al equipo como al presentador. "Aquí me habéis ayudado mucho. Me habéis subido todos la autoestima y eso me hacía mucha falta", afirmó entre lágrimas antes de dar las gracias directamente a Juanra Bonet. La sinceridad de sus palabras provocó una gran ovación en el plató.

Finalmente se descubrió que la caja elegida por Eli desde el principio contenía únicamente 50 céntimos.