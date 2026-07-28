Raúl Pérez, el que ha puesto el nombre de su pueblo, 'Valtuille de Abajo' en todo el mundo con sus vinos, además de ser el motor de trabajo en esta localidad y sus alrededores, ha recibido el reconocimiento de todos los habitantes de este lugar al contar con una calle con su nombre en el sitio que le vio nacer, después de conseguir los 100 puntos en 'La guía Parker' con su vino 'La muria'.

"Muchísimas gracias al ayuntamiento, a la junta vecinal y al pueblo por pensar en mí. Esto piensas que siempre te puede pasar cuando te mueras y vivir esto es una sensación increíble", decía un Raúl Pérez visiblemente emocionado mientras se ponía destapaba el cartel que lleva su nombre en una de las calles de Valtuille de Abajo.