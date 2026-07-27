Irene Rosales se ha pronunciado tras las críticas por la situación médica de Kiko Rivera, asegurando que está "viviendo su propia vida" y que no puede "hacerse responsable" de dicha situación, lo que ha provocado la tajante reacción de María Jesús Ruiz, colaboradora de '¡De lunes a viernes!'.
Según la también modelo y actriz, ha subrayado que, a pesar de no ser "santo de su devoción ni Kiko Rivera ni Irene Rosales", no entiende por qué esta última está entrando al trapo continuamente en todo: "Tengo que afirmar que está provocando continuamente en redes sociales a Kiko Rivera".
Pero las palabras de María Jesús Ruiz no se quedan ahí: "También provoca a Isabel Pantoja. Es normal que Kiko Rivera la frene en seco y que intente esparcirse un poco y poner distancia".
Además, le manda un mensaje a Irene Rosales: "Si tienes una pareja y una vida nueva, supéralo y continúa con tu vida, porque no vas a estar viviendo de eso. ¿Qué haces a estas alturas hablando de Kiko Rivera?".