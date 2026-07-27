Amador Mohedano relató en '¡De viernes!' los episodios más oscuros entre Rocío Jurado y José Ortega Cano, dejando declaraciones que han provocado todo tipo de reacciones, una de ellas la de Gloria Camila, hija del destacado torero.

La colaboradora de 'El verano se mueve' e influencer ha señalado que no le ha hecho "nada de gracia": "Entiendo que lo que ha hecho es explicar las cosas... pero hay veces que quieres explicarlo tanto que no he visto la necesidad de tener que hablar de esto detenidamente".

Y es que, según ha dicho Gloria Camila, a pesar de que en todas las relaciones haya discusiones, habla de una relación que no es la suya: "Lejos de alejar los rumores, los está incendiando más. Es una lucha que llevo escuchando mucho tiempo".

Además, Gloria Camila cree que las declaraciones de Amador Mohedano alimentan de manera directa a sus haters: "Se van a agarrar a cualquier cosa mínima para volver otra vez al mismo tema. No me hace gracia".

La hija de José Ortega Cano ha revelado que ha hablado con él para mostrarle su malestar: "Se lo he dicho a él. Le quiero y tengo la misma confianza para decirle las cosas buenas y malas. No estoy de acuerdo en que haya este tipo de comunicado".

"No me ha hecho gracia. Estoy enfadada, disgustada, mosqueada, cabreada... como quieras decirlo", ha subrayado, tras lo que ha aclarado que su padre, José Ortega Cano, que ella sepa, no sabe nada de esto.

Por último, Gloria Camila deja claro que tampoco quiere culpar a su tío, Amador Mohedano. "No quiero hacer una bola... pero es verdad que gracia no me hace. Está muy tranquilamente y no hay necesidad de esto, 20 años después de que mi madre no esté aquí", concluye Gloria Camila.

Así era la relación entre Rocío Jurado y José Ortega Cano

Gloria Camila ha confesado también cómo era la relación entre la cantante y su padre: "Yo esos enfrentamientos no los he vivido nunca. Y tampoco nadie ha hecho daño a nadie en casa".

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