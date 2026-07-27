La historia que durante meses ocupó titulares por los rumores que vinculaban a Iker Casillas con distintas mujeres ha dado un nuevo giro. Esta vez no tiene que ver con fotografías, viajes o especulaciones sobre su vida privada, sino con una batalla que podría trasladarse a los tribunales.
Elisa Hernández, una joven malagueña cuyo nombre fue relacionado con el exguardameta, ha decidido emprender acciones legales después de considerar que su imagen quedó gravemente perjudicada tras las declaraciones que se realizaron sobre ella cuando estalló la polémica. Así lo ha desvelado en exclusiva Omar Suárez para 'Fiesta', donde también explicó los motivos que la han llevado a presentar una demanda y las pruebas que asegura conservar.
Según la información, Elisa Hernández asegura que dispone de abundante material con el que pretende respaldar su versión de los hechos. "Tengo todos los mensajes de cuando quería quedar conmigo", afirma al recordar los contactos que, según su relato, habría mantenido con Iker Casillas.
La joven sostiene que esas conversaciones demostrarían que sí existió una relación entre ambos, pese a que públicamente siempre se negó ese vínculo. Según la información, Elisa aseguraría que el exfutbolista le proponía determinadas situaciones para alimentar la imagen de que ambos compartían tiempo juntos: "Iker me decía de hacer ciertas cosas para que pareciera que estábamos juntos".
Según la infromación de la exclusiva, el procedimiento judicial no nace por la repercusión mediática de aquella supuesta relación, sino por las afirmaciones que posteriormente se hicieron sobre ella.
Durante aquellos meses, diferentes personas vinculadas al entorno del exportero aseguraron públicamente que la joven estaba inventando la historia, que perseguía a Casillas y que mantenía una obsesión con él, unas manifestaciones que considera lesivas para su honor.
Por ese motivo decidió asesorarse jurídicamente antes de iniciar acciones. "Le demando por todas las mentiras y por todo lo que ha manipulado", en palabras de la propia Elisa.
Además, habría lanzado duras acusaciones contra el exguardameta.
"Se dedica a quedar con muchas chicas y a hacer cosas por detrás para que la prensa se acabe enterando y, cuando le preguntan, cuenta una versión totalmente distinta para dejar mal a todo el mundo", declaró.
Uno de los principales interrogantes que surgieron durante el programa fue precisamente ese: si Iker Casillas nunca realizó esas declaraciones en primera persona, ¿cómo puede dirigirse la demanda contra él?
La respuesta, según explicó la propia Elisa en las declaraciones en exclusiva para 'Fiesta', está en las pruebas que dice conservar. La joven sostiene que dispone de mensajes de periodistas que le confirmarían que determinadas informaciones procedían directamente del exfutbolista y no de terceras personas ajenas a él.
"Tengo mensajes de varios periodistas que me confirman que son declaraciones directas de Iker", afirmó.
Además, fue todavía más allá al asegurar que también conserva conversaciones personales con el exportero.
"Tengo hasta conversaciones con él amenazándome de que me iba a enterar", aseguró.
En las declaraciones en exclusiva, Elisa insiste varias veces en que cuenta con abundante documentación para respaldar todas sus afirmaciones. "Tengo todos los mensajes, todos los audios, fotos, grabaciones... tengo todo", afirmó con rotundidad.
Precisamente esa seguridad es la que le llevó a dar el paso de acudir a los tribunales.
En el programa también se dio a conocer parte del contenido del escrito judicial presentado por Elisa Hernández.
En él se sostiene que las manifestaciones difundidas sobre ella tuvieron como finalidad perjudicar su imagen pública y su dignidad personal, provocando un daño directo a su reputación. La reclamación económica asciende a 5.000 euros en concepto de daños morales.
Según se explicó durante la emisión, la cantidad no responde tanto a un objetivo económico como a una petición de reparación por el perjuicio sufrido.
Para aclarar la viabilidad de la demanda, 'Fiesta' consultó a un abogado especializado.
El letrado explicó que, si finalmente pudiera acreditarse que las manifestaciones atribuidas al entorno procedían realmente de una misma persona, los hechos podrían analizarse desde el punto de vista de posibles injurias o calumnias.
No obstante, también recordó que uno de los aspectos más complejos será determinar quién es el responsable directo de esas declaraciones, ya que no fueron pronunciadas públicamente por Iker Casillas, sino atribuidas a personas de su círculo.
Mientras el programa desarrollaba la información, Omar Suárez aseguró que personas próximas al exguardameta estaban conociendo en ese mismo momento la existencia de la demanda y que la noticia les había cogido completamente por sorpresa.
El colaborador añadió además que Elisa había mantenido esta decisión en la máxima discreción durante meses mientras preparaba la documentación junto a su equipo jurídico.
Ahora será la Justicia la que determine si la demanda prospera y si las pruebas que la joven asegura conservar son suficientes para sostener sus acusaciones. De momento, el enfrentamiento entre Elisa Hernández e Iker Casillas da un nuevo paso y traslada un conflicto mediático al terreno judicial, donde ambas versiones podrían acabar enfrentándose por primera vez.