Fiesta 27 julio 2026

La joven malagueña rompe su silencio en 'Fiesta' para explicar por qué ha decidido emprender acciones legales contra el exguardameta y sostiene que puede demostrar que las declaraciones difundidas sobre ella partían del entorno del exfutbolista.

La historia que durante meses ocupó titulares por los rumores que vinculaban a Iker Casillas con distintas mujeres ha dado un nuevo giro. Esta vez no tiene que ver con fotografías, viajes o especulaciones sobre su vida privada, sino con una batalla que podría trasladarse a los tribunales. Elisa Hernández, una joven malagueña cuyo nombre fue relacionado con el exguardameta, ha decidido emprender acciones legales después de considerar que su imagen quedó gravemente perjudicada tras las declaraciones que se realizaron sobre ella cuando estalló la polémica. Así lo ha desvelado en exclusiva Omar Suárez para 'Fiesta', donde también explicó los motivos que la han llevado a presentar una demanda y las pruebas que asegura conservar. "Tengo todos los mensajes" Según la información, Elisa Hernández asegura que dispone de abundante material con el que pretende respaldar su versión de los hechos. "Tengo todos los mensajes de cuando quería quedar conmigo", afirma al recordar los contactos que, según su relato, habría mantenido con Iker Casillas.

La joven sostiene que esas conversaciones demostrarían que sí existió una relación entre ambos, pese a que públicamente siempre se negó ese vínculo. Según la información, Elisa aseguraría que el exfutbolista le proponía determinadas situaciones para alimentar la imagen de que ambos compartían tiempo juntos: "Iker me decía de hacer ciertas cosas para que pareciera que estábamos juntos". Las razones de la demanda Según la infromación de la exclusiva, el procedimiento judicial no nace por la repercusión mediática de aquella supuesta relación, sino por las afirmaciones que posteriormente se hicieron sobre ella. Durante aquellos meses, diferentes personas vinculadas al entorno del exportero aseguraron públicamente que la joven estaba inventando la historia, que perseguía a Casillas y que mantenía una obsesión con él, unas manifestaciones que considera lesivas para su honor. Por ese motivo decidió asesorarse jurídicamente antes de iniciar acciones. "Le demando por todas las mentiras y por todo lo que ha manipulado", en palabras de la propia Elisa. Además, habría lanzado duras acusaciones contra el exguardameta. "Se dedica a quedar con muchas chicas y a hacer cosas por detrás para que la prensa se acabe enterando y, cuando le preguntan, cuenta una versión totalmente distinta para dejar mal a todo el mundo", declaró. ¿Por qué demanda a Casillas si él nunca habló públicamente? Uno de los principales interrogantes que surgieron durante el programa fue precisamente ese: si Iker Casillas nunca realizó esas declaraciones en primera persona, ¿cómo puede dirigirse la demanda contra él? La respuesta, según explicó la propia Elisa en las declaraciones en exclusiva para 'Fiesta', está en las pruebas que dice conservar. La joven sostiene que dispone de mensajes de periodistas que le confirmarían que determinadas informaciones procedían directamente del exfutbolista y no de terceras personas ajenas a él. "Tengo mensajes de varios periodistas que me confirman que son declaraciones directas de Iker", afirmó. Además, fue todavía más allá al asegurar que también conserva conversaciones personales con el exportero. "Tengo hasta conversaciones con él amenazándome de que me iba a enterar", aseguró. Audios, fotografías y grabaciones En las declaraciones en exclusiva, Elisa insiste varias veces en que cuenta con abundante documentación para respaldar todas sus afirmaciones. "Tengo todos los mensajes, todos los audios, fotos, grabaciones... tengo todo", afirmó con rotundidad.

Elisa Hernández demanda a Iker Casillas y asegura tener pruebas