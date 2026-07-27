Iker Jiménez ha puesto el broche de oro a una temporada más de ‘ Cuarto Milenio’ . En concreto, la vigesimoprimera lo que es “bastante extraordinario en la historia de la televisión” , tal como él mismo ha recalcado. Emocionado por haber hecho otra travesía en el camino con su equipo, este se ha dirigido a la audiencia con un emotivo discurso de agradecimiento y de despedida

El comunicador ha recordado sus inicios en diciembre de 1990, de cómo él se iniciaba en la profesión y como tras todo lo que ha pasado sigue conservando esa ilusión y pasión del principio. “Yo no me quito de la cabeza nunca eso, que después de 35 años podemos seguir haciendo de nuestra vocación, nuestro trabajo”, un premio que para él no hay otro que lo supere.

El que un programa lleve en la televisión durante 21 años de manera interrumpida es algo “extraordinario”, pero también cargado de retos que él y su equipo asumen cada día. “La nave, convertida en barco tartésico que haya llegado 21 veces a la orilla es mucho y no se puede pensar que en televisión es lo normal. Yo nunca he pensado que lo que hacía era normal”, ha recalcado.

La verdadera realidad de ‘Cuarto Milenio’

Tan afortunado se siente por lo que hace que cuenta que en estos 35 años ha tenido la suerte de faltar a su trabajo como mucho un día o dos. Y el hecho de estar en pantalla de manera permanente le podía haber hecho relajarse, pero él y su equipo siempre han seguido a pico y pala y es todo por un motivo que aquí desgrana: “En el fondo, yo soy el del año 90 y me encanta lo que hago y lo bonito que es si además te lo has inventado un poco tú”, indica, aludiendo a todo lo que engloba ‘Cuarto Milenio’.

En su emotivo discurso también el vasco ha querido tener unas palabras para aquellos que tratan de estigmatizar el programa y de resumirlo como un espacio de “fenómenos paranormales”, reduciendo todo lo que representa. Para todos ellos, Iker Jiménez ha sido muy claro y les sigue invitando a que lo vean antes de juzgar sin saber: “’Cuarto Milenio' ha sido y es un programa de misterio, historia, arqueología, conspiración. Es un cajón de sastre del conocimiento y de la comunidad humana”.