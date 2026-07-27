Iker Jiménez ha puesto el broche de oro a una temporada más de ‘Cuarto Milenio’. En concreto, la vigesimoprimera lo que es “bastante extraordinario en la historia de la televisión”, tal como él mismo ha recalcado. Emocionado por haber hecho otra travesía en el camino con su equipo, este se ha dirigido a la audiencia con un emotivo discurso de agradecimiento y de despedida
El comunicador ha recordado sus inicios en diciembre de 1990, de cómo él se iniciaba en la profesión y como tras todo lo que ha pasado sigue conservando esa ilusión y pasión del principio. “Yo no me quito de la cabeza nunca eso, que después de 35 años podemos seguir haciendo de nuestra vocación, nuestro trabajo”, un premio que para él no hay otro que lo supere.
El que un programa lleve en la televisión durante 21 años de manera interrumpida es algo “extraordinario”, pero también cargado de retos que él y su equipo asumen cada día. “La nave, convertida en barco tartésico que haya llegado 21 veces a la orilla es mucho y no se puede pensar que en televisión es lo normal. Yo nunca he pensado que lo que hacía era normal”, ha recalcado.
Tan afortunado se siente por lo que hace que cuenta que en estos 35 años ha tenido la suerte de faltar a su trabajo como mucho un día o dos. Y el hecho de estar en pantalla de manera permanente le podía haber hecho relajarse, pero él y su equipo siempre han seguido a pico y pala y es todo por un motivo que aquí desgrana: “En el fondo, yo soy el del año 90 y me encanta lo que hago y lo bonito que es si además te lo has inventado un poco tú”, indica, aludiendo a todo lo que engloba ‘Cuarto Milenio’.
En su emotivo discurso también el vasco ha querido tener unas palabras para aquellos que tratan de estigmatizar el programa y de resumirlo como un espacio de “fenómenos paranormales”, reduciendo todo lo que representa. Para todos ellos, Iker Jiménez ha sido muy claro y les sigue invitando a que lo vean antes de juzgar sin saber: “’Cuarto Milenio' ha sido y es un programa de misterio, historia, arqueología, conspiración. Es un cajón de sastre del conocimiento y de la comunidad humana”.
Frente a las críticas y a los que quieren reducir el formato solo a “fenómenos paranormales’, Iker Jiménez se muestra tajante y asegura que esa percepción no le preocupa. Para el periodista, el verdadero éxito reside en haber navegado durante 21 años con un formato único, superando “datos, presiones, audiencias y la mochila que uno lleva tras la pantalla”.
“Caer en rutinas es peligroso, pero este gran equipo ha intentado que ustedes tengan algo nuevo y más aún, tal como está hoy el patio de nuestra profesión. El hacer todas las semanas un programa que yo veo desde mi cocina y que veo digno, me parece un verdadero milagro porque veo los atajos, lo que se hace y la filosofía de algunos profesionales. Me alegro de que en 21 años no me haya contagiado de eso”, ha declarado.
Su emotivo discurso ha terminado con una promesa. “Si Dios quiere habrá otra travesía el año que viene”, ha manifestado con renovada ilusión para asegurar lo que él espera de todo este trabajo y esfuerzo. “Un día llegaremos a puerto felices de hacer lo que nos gusta, de haber hecho lo correcto y eso sí que es digno de un programa extraterrestre. Ni siquiera la tormenta de la política, o que el otro programa sea el fenómeno (‘Horizonte’) nos ha impedido estar aquí disfrutando de lo que hacemos. Disfrutar de lo que uno hace, no hay cosa mejor. Sin ustedes este viaje no tiene velos, remos, nos siguen impulsando. Es un auténtico honor. Estamos escribiendo una página maravillosa de este medio”