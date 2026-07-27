Telecinco ha estrenado este domingo 'Romi' , la serie de la joven detective privada con discapacidad auditiva que tiene una gran habilidad para resolver los casos que investiga. Tras la emisión de los dos primeros capítulos, no te pierdas el avance del tercer episodio .

¿Qué pasará en el tercer capítulo de 'Romi'?

La responsable de una asociación que ayuda a personas con discapacidad auditiva, por la que Romi pasó un tiempo, ha sido asesinada. La hija sorda de la víctima ha encontrado el cadáver y Romi y Nere son requeridas por la Ertzaintza para interrogarla. De esta manera, Romi ha de trabajar junto a Alaia en un caso que se vuelve muy personal.

Y es que, tal y como podemos ver a través de este avance del tercer episodio, Alaia (madre de Romi e inspectora de la Ertzaintza encargada del área de Investigación Criminal y Policía Judicial de su comisaría) va a confesarle algo a su hija que hará tambalear todo lo que Romi creía sobre su familia y sobre la figura de su padre fallecido. Sin duda, su inesperada confesión supondrá un palo para la protagonista.

Ya puedes ver los capítulos 1 y 2 de 'Romi' en Mediaset Infinity.