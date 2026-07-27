El rey emérito, Juan Carlos I, ha regresado a Mallorca este fin de semana en una visita de lo más inesperada posible y que ha acaparado todas las portadas este lunes. Antonio Rossi, colaborador de '¡De lunes a viernes!', ha aportado en el programa de Telecinco todos los detalles del regreso del rey, confesando que "hay pruebas de que ha pernoctado en Marivent", algo que ha causado mucho revuelo.

El colaborador ha confesado que gracias al metadato se sabe todo sobre los horarios del regreso del rey emérito, dando todo lujo de detalles al respecto y asegurando que "pisa suelo a las 13:45 horas del domingo". Además, revela que se reúne en un restaurante de Mallorca con "toda su familia, excepto su hijo".

"Para mí esa es la noticia. Una reunión familiar con todos sus nietos", subraya un Antonio Rossi que cuenta que, al salir del restaurante, ya avanzada la tarde, entra en Marivent y sale a las 7:00 horas de la mañana directo al aeropuerto.

Posteriormente, a las 8:30 horas de la mañana, en la sala VIP del aeropuerto de Palma, "está una hora y se monta en el avión para abandonar territorio español". Antonio Rossi matiza, además, que nadie esperaba las fotos que se han desvelado en exclusiva en '¡De lunes a viernes!'.

La Familia Real se reúne en Mallorca

Más adelante, Antonio Rossi destaca que durante el fin de semana la Familia Real del rey Juan Carlos I ha llegado a Mallorca: "El sábado estuvieron todos navegando juntos. Han ido llegando muy casualmente hasta el día de hoy. Creo que había una intencionalidad... provocando una reunión familiar que veremos a ver cuándo se vuelve a producir".

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