“100 puntos para ‘La Muria’” era la llamada que recibía Raúl Pérez, el que no podía evitar emocionarse : “Han sido muchas horas”. Y que paraba el coche para dar la noticia al bodeguero, Rodrigo, uno de sus grandes amigos que rompía a llorar como él. Como al resto de bodegueros con los que trabaja, pero también lo compartía con sus seres queridos.

En ‘El mago del vino ’ se ha mostrado cómo ‘La guía Parker’ es una de las más reconocidas en el mundo del vino, el sistema de puntuación y crítica de vinos más influyente y prestigioso, que tiene una gran influencia para el futuro de cada vino.

100 puntos en 'La guía Parker' para uno de los vinos de Raúl Pérez

“Me acuerdo de mi padre y de mi sobrina”, aseguraba completamente emocionado, los que fallecieron en la bodega familiar y, aunque esto era algo complicado para él, no dudaba en abrir un vino para celebrarlo mientras hablaba con sus hijos, que le querían decir que “es el mejor del mundo”.

Raúl también hacía otra llamada, asegurando ser la peor que tenía que hacer en ese momento: “Es la madre de mi sobrina, es la persona que estaría en estos momentos aquí, ella se quedó en medio de esto. Es una situación muy fuerte. Es tanta gente la que ha esperado este momento, mi vida no va a cambiar, pero la gente que me rodea seguro que sí porque le vamos a dar más confianza”.

Además, Alfonso Carrascosa, empresario en el mundo del vino y amigo, le quería dedicar unas bonitas palabras: “No sabes qué alegría, todavía no me he recuperado. Qué justicia se ha hecho, si alguien se lo merecía eres tú. Estoy muy feliz, me temblaban las piernas. Tenemos el orgullo de haberte podido acompañar”.