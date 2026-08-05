La situación infinity de Isabel Pantoja se complica. La cantante se enfrenta a una deuda que ascendería a los casi dos millones de euros después de haber perdido dos pleitos contra Hacienda. En ' El verano se mueve' descubrimos todos los detalles respecto a los problemas económicos a los que se enfrenta la tonadillera en uno de los veranos más complicados de su vida, tras el ictus sufrido por su hijo Kiko Rivera.

En el programa conocemos la delicada situación económica en la que se encuentra la cantante después de que la Audiencia Nacional haya desestimado sus recursos contra Hacienda y confirmado las liquidaciones del IRPF de 2009 y 2010.

Por el ejercicio de 2009, Hacienda reclama a Isabel Pantoja más de 430.000 euros, mientras que por el de 2010 le reclama 265.000. Un total de más de 700.000 euros que se sumarían a la deuda de 1,27 millones de euros que arrastra. No obstante, esta totalidad todavía no es firme, ya que la tonadillera aún puede reclamarlo ante el tribunal supremo.

La respuesta de Isabel Pantoja ante su nueva deuda

Tras salir a la luz esta información, Isabel Pantoja ha reaccionado de manera pública a la sentencia judicial a través de un comunicado desde su gabinete de prensa en el que aseguran que "el importe referido en dichas resoluciones forma parte de la deuda que la artista ya mantenía con la agencia tributaria y cuyo importe ya habría sido garantizado con otros bienes de su propiedad".