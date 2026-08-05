Vamos a ver 05 agosto 2026

Carmen Borrego es la protagonista de la portada de la revista ‘Semana’ y 'Vamos a ver' se ha encargado de contarlo con todo detalle y analizar su look playero

Carmen Borrego, colaboradora de ‘Vamos a ver’, ha sido fotografiada disfrutando de un día de playa en Málaga, luciendo un llamativo bañador blanco de estampado floral que ha acaparado toda la atención mediática del verano en el clan Campos. Unas imágenes que, pilladas o no, han generado conversación dentro y fuera del plató. La pillada en una playa malagueña: su look en bañador La propia Carmen Borrego ha reconocido abiertamente que, cuando sabe que hay fotógrafos cerca, evita quitarse el vestido en la playa. “No me he quitado el vestido porque hay no sé cuántos paparazzi esperando hacer la foto”, ha declarado la colaboradora, según recoge 'Vamos a ver'. Una estrategia de autoprotección que, sin embargo, esta vez no le ha funcionado: precisamente el único día que decidió ponerse en bañador fue cuando los fotógrafos lograron capturar su imagen.

Carmen Borrego reaparece en una playa de Málaga y desata una oleada de comentarios y reacciones

Las instantáneas la muestran relajada y completamente disfrutando de su Málaga querida: baño en el mar, tumbona, aperitivo y desconexión total. Según la propia revista, Carmen estaba ajena en esos momentos al enfrentamiento que protagonizaría pocos días después con su hermana Terelu en los platós de televisión, lo que añade un componente de contraste casi cinematográfico a las fotografías. La calma antes de la tormenta familiar, capturada en bañador floral. El debate: ¿pillada real o posado calculado? Las imágenes no han tardado en encender un debate en el plató de 'Vamos a ver'. La valoración inicial fue unánimemente positiva y sin matices: “Carmen Borrego está en su prime y hay que decirlo. Hemos visto los posados anteriores y está espectacular”, ha señalado la colaboradora Adriana Dorronsoro nada más ver las fotografías. La cuestión central ha sido si las imágenes respondían a una casualidad o a una táctica bien conocida en el mundo de las celebrities. “El truco de Carmen y de muchas famosas es que te pones tu mejor bañador y sabes que te están viendo. Entonces vas el primer día, haces tu posadito bonito y dices: ya tienes la foto, ya me puedo relajar”, ha apuntado Omar Suárez, poniendo en duda la versión de la espontaneidad y arrancando las risas del resto del plató. Adriana Dorronsoro se ha apresurado a matizar que eso no implica necesariamente ir arreglada: “No quiere decir arreglado, quiere decir que vayas bien, pues con un bañador mono”. Y añadió, que en la playa “es imposible” controlar todos los detalles. Frente a estas opiniones más críticas, la colaboradora de ‘Vamos a ver’ ha defendido que “la gente está guapísima en la playa de forma natural”.

Otras imágenes de Carmen Borrego en la playa que revolucionaron las redes