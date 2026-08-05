Guía definitiva de la Costa Norte coruñesa: todo lo que tienes que saber para no perderte nada de esta zona

Viajeros Cuatro 05 agosto 2026

'Viajeros Cuatro' visita la Costa Norte coruñesa en su quinta entrega, una zona que mezcla tradición, gastronomía y cultura

'Viajeros Cuatro' recorre la Costa Norte coruñesa, una de las zonas más salvajes y auténticas del norte de España. Un territorio donde el Atlántico da lugar a acantilados de vértigo, pequeñas villas marineras, playas infinitas y algunos de los paisajes más espectaculares de la península. Aquí la tradición sigue muy viva: gaiteros, mariscadores, pescadores, surfistas y tabernas donde la gastronomía es casi una religión. Desde la ciudad de A Coruña hasta Estaca de Bares, descubrimos una costa marcada por la fuerza del mar, la cultura gallega y una forma de vida ligada a la naturaleza.

Viajeros Cuatro recorre la costa norte coruñesa, una de las zonas más salvajes y auténticas del norte de España

Dónde ir Viajeros Cuatro recorre los grandes paisajes y pueblos marineros de la Costa Norte de A Coruña, desde la histórica ciudad de A Coruña, hasta los impresionantes acantilados de Vixía Herbeira, pasando por enclaves únicos como San Andrés de Teixido, Cedeira, O Barqueiro y Estaca de Bares. Arrancamos en A Coruña, una ciudad abierta al Atlántico que combina historia, cultura y mar. Esta vez, la recorremos en bicicleta, a través de su paseo marítimo, uno de los más largos de Europa. Pasaremos por lugares tan emblemáticos como la Plaza de María Pita, las galerías acristaladas del puerto o el Castillo de San Antón. Para disfrutar de algunas de las mejores vistas de la ciudad al atardecer, nos acercamos a la Ventana del Atlántico.

Arrancamos en A Coruña, una ciudad abierta al Atlántico que combina historia, cultura y mar

Muy cerca se encuentra Betanzos, considerado uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Galicia. Paseamos por sus calles históricas, cruzamos la Porta da Ponte Vella y descubrimos plazas llenas de encanto. Si te gusta la naturaleza, una de las mejores experiencias es recorrer en kayak la ría de Betanzos y el río Mandeo hasta llegar al espectacular Pazo de Mariñán. La costa también guarda algunos de los secretos gastronómicos más interesantes de Galicia. En Caión se puede conocer de cerca el trabajo de los recolectores de algas, un producto cada vez más presente en la alta cocina gallega. Siguiendo hacia el norte llegamos a Ortigueira y Espasante, dos localidades marineras ideales para descubrir la vida ligada al mar. Los aventureros y amantes de los paisajes salvajes no se pueden perder los Acantilados de Vixía Herbeira, considerados los más altos de Europa continental. Muy cerca se encuentra San Andrés de Teixido, uno de los santuarios más emblemáticos de Galicia y lugar de peregrinación desde hace siglos. La ruta continúa por O Barqueiro y termina en Estaca de Bares, donde el Cantábrico y el Atlántico se encuentran frente a uno de los faros más icónicos del país.

La ruta continúa por O Barqueiro

Para quienes buscan surf y playas espectaculares, Pantín es una parada imprescindible. Sus olas atraen cada año a surfistas de todo el mundo y convierten esta playa en uno de los grandes referentes del surf nacional. Cómo moverse Recorrer la costa norte en coche es la opción más cómoda y recomendable. Muchas de sus playas, miradores, acantilados y pequeños pueblos se encuentran alejados de las principales vías de transporte, por lo que disponer de vehículo propio permite descubrir la costa con total libertad y detenerse en algunos de sus rincones más espectaculares. Recomendaciones Algunas vías son estrechas y sinuosas, por lo que conviene conducir con precaución y tomarse el viaje con calma. Para determinadas experiencias merece la pena utilizar embarcaciones locales, como las rutas por la ría de Ferrol, las excursiones marítimas desde Espasante o los recorridos en kayak por la ría de Betanzos y el río Mandeo. Importante El clima atlántico puede cambiar rápidamente, incluso en verano. Es recomendable consultar la previsión meteorológica antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos por zonas costeras. Aunque las distancias no son especialmente largas, las numerosas paradas en miradores, playas y pueblos hacen que los desplazamientos lleven más tiempo del previsto. Lo mejor es planificar rutas relajadas y disfrutar del paisaje sin prisas. Qué comer La gastronomía es uno de los grandes tesoros de Galicia y una de las mejores formas de conocer la esencia de esta costa gallega.

La gastronomía es uno de los grandes tesoros de Galicia y una de las mejores formas de conocer la esencia de esta costa gallega

Entre los imprescindibles destacan: Pulpo a feira

Empanada gallega

Percebes

Mariscos frescos

Tortilla de Betanzos

Berberechos Dónde dormir A Coruña : es una excelente base para quienes buscan combinar vida urbana, gastronomía y excursiones por la costa.

Cedeira, Espasante o Valdoviño : lugares tranquilos que ofrecen alojamientos rurales y pequeños hoteles con vistas al mar.

San Andrés de Teixido y los alrededores de Estaca de Bares: entornos únicos que permiten disfrutar de algunos de los paisajes más espectaculares y salvajes de la costa coruñesa, con opciones de turismo rural ideales para desconectar.

San Andrés de Teixido