Techi Cabrera reaparece esta tarde en '¡De lunes a viernes!' La famosa, que saltó a la fama en el año 2008 por su breve relación con Kiko Rivera, regresa a nuestro programa tras cuatro años alejada de los focos y lo hace para sincerarse sobre su relación con el DJ y opinar de manera contundente sobre las últimas polémicas en las que este se ha visto envuelto. Además, Techi desvela la razón por la que estuvo en contacto con Kiko mientras aún seguía con Irene Rosales.

Como una de las personas que mejor conoce a Kiko Rivera, Techi Cabrera ha hablado sobre "el patrón" del hijo de Isabel Pantoja con las mujeres. "Cuando se enamora, se enamora de verdad, pero luego como si no hubiese sentido nada", aseguraba la famosa que seguidamente recordaba cómo fueron sus ocho meses de intenso noviazgo con Kiko:

"He pasado muy buenos momentos con él. He estado muy metida en la familia, tengo buenos recuerdos, pero el fallo que tiene Kiko es ese, se olvida de quién estuvo ahí y quién le apoyo", explicaba Techi. Del mismo modo, la famosa ha recordado cómo fue el momento en el que le comunicó al DJ que quería abortar el hijo que estaban esperando:

"No era mi momento. Nadie querían que abortase, ni Kiko ni Isabel". Sobre cómo se tomaron la decisión la cantante y su hijo, Techi ha contado: " Ella lloró mucho porque ella quería que fuese la madre de su hijo. Kiko se lo tomó muy mal, pero al final era una decisión mía", añadía la expareja del DJ, quien, además, aseguraba que el aborto fue un antes y después en su relación: "Destruyó todo". "Sentí un rechazo hacía él muy grande y no quise seguir adelante", señalaba.