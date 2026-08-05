El verano es época de cambios y Laura Ulldemolins lo sabe. La que fuera concursante de 'Casados a primera vista’ se ha sometido a un radical cambio de look con el que ha pretendido dar una sorpresa a su novio Borja. Una transformación en la que ha apostado por el rubio después de estar diez años sin llevarlo. Su última visita a la peluquería la ha retransmitido desde su canal de Mediaset Infinity ‘Con vista a by Laura Ulldemolins’
Con nuevo color de pelo, Laura Ulldemolins estrena el mes de agosto. Después de hacer una polémica demostración de amor y tatuarse el nombre de la empresa de Borja, la influencer ha dejado claro que es una mujer que se atreve con todo y que no le importa experimentar.
La pareja parece que va de sorpresa en sorpresa y la mejor forma que la creadora de contenido que ha visto de hacerlo es visitando una peluquería de Dos Hermanas en Sevilla para cambiar radicalmente el color de su melena. “Va a haber un tremendo cambio de look. Voy a dar una sorpresa a Borja”, ha advertido la exparticipante de 'Casados a primera vista' antes de ver su después.
Laura ha arriesgado con su último cambio de look, pero antes se ha hecho un estudio para saber con seguridad cómo está su pelo y lo que su melena puede o no soportar. Eso sí, ella ha indicado sus preferencias: “Me encantaría ponerme rubia porque hace diez años que no soy rubia”, ha reconocido la joven antes de tomar la decisión definitiva.
Aconsejada en todo momento por “las mejores expertas”, tal como ella misma ha dicho, la influencer ha optado por seguir sus recomendaciones frente a sus preferencias y más después de conocer el resultado de su diagnóstico de pelo. Esta se ha quedado algo impactada al descubrir cómo se encuentra y ver que no ha salido todo lo bien que esperaba.
La catalana ha tenido que escuchar que la estructura de su cabello lo tiene “bastante mal” y, aunque está animada a renovar su imagen y abandonar su característica melena oscura con reflejos pelirrojos, ha sido más conservadora de lo que cabría esperar en ella.
Para su sorpresa (y después la de Borja que ha estado todo el rato imaginando su reacción), Laura Ulldemolins se ha hecho un cambio de look radical y ha salido feliz con el resultado y su nuevo color de pelo. “Me encanta, es justo lo que quería”, ha dicho nada más verse al espejo.
Pese a que para tener el rubio que desea y que llevó en el pasado va a tener que esperar un tiempo, sanear y cuidar más su pelo, la exparticipante de ‘Casados a primera vista’ ha dado un primer paso y se nota mucho su cambio. Con él no ha dejado indiferente a nadie y, ¡mucho menos a Borja!