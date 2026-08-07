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El verano se mueve

El verano se mueve07 agosto 2026

Camila Naranjo, viuda de Humberto Janeiro, implacable contra Juls: “No ha venido nunca a ver a su abuelo”

La viuda de Humberto carga duramente contra Jesulín de Ubrique y le dedica unas duras palabras a la hija del torero, Juls
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En exclusiva para 'El verano se mueve', Camila Naranjo, viuda de Humberto Janeiro, concedía una durísima entrevista en la que relataba el infierno que vivió en su matrimonio. Asimismo, Camila arremetía duramente contra los hijos de torero y, además, le dedicaba unas duras palabras a Juls Janeiro que hemos podido escuchar en el programa de esta tarde.

Tras confirmar con mucho dolor que "había perdido nueve años de su vida" al lado de Humberto, llegando a asegurar que "nunca se acostó con él" al periodista Álex Álvarez, que acudió a su domicilio por el aniversario de la muerte de Humberto, hoy conocemos las fuertes declaraciones que Camila le dedicó a Juls Janeiro en esta misma entrevista.

Camila Naranjo, contra Juls Janeiro: "No la quiero ni como nieta ni como nada"

Implacable contra Juls Janeiro, Camila Naranjo asegura que esta nunca llamó a su abuelo Humberto: "No ha venido nunca, jamás". Camila tiene claro que la hija de Jesulín no quería a su abuelo: "Si quieres a alguien, vienes a verlo. Ahí no ha ido a verlo nadie".

Camila Naranjo, viuda de Humberto, carga sin piedad contra Juls Janeiro
Camila Naranjo, viuda de Humberto, carga sin piedad contra Juls Janeiro

Del mismo modo, cuenta que Juls Janeiro no fue al tanatorio a ver a su abuelo cuando falleció: "Allí no estaba". "Esa niña no la quiero para mí, ni de nieta, ni de hija ni de nada", ha dicho tajante Camila antes de lanzar un duro mensaje a quien durante unos años fue su nieta: "Juls, no has visto a tu abuelo y se ha muerto con las ganas de verte".

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