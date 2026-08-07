Lydia Lozano estalla contra Rosa Benito. La colaboradora conectaba en directo esta tarde en '¡De lunes a viernes!' tras ser diagnosticada de TDAH por una psicóloga en el programa de ayer para contarnos cómo había asimilado la noticia y cuál había sido la reacción de su marido Charly. Momento en el que protagonizaba un tenso momento con la exmujer de Rosa Benito al hablar sobre 'Sálvame'.

La periodista se sinceró como nunca en el programa de ayer y, sin pelos en la lengua, contó cómo fue realmente su etapa 'Sálvame', llegando a desvelar que se terminó convirtiendo en una pesadilla y que muchas veces no quería ir a trabajar y que en más de una ocasión su marido le sugirió que lo dejase. "Por eso estoy tan enamorada de él, luego me decía: 'Haz lo que te de la gana', pero me veía sufrir", contó.

Esta tarde, al recordar las palabras de Lydia Lozano, Karmele Marchante ha querido saber la razón por la que no dio el paso a dejar 'Sálvame': "Eso para mí es un mérito, yo me largué porque no podía más tu estuviste hasta el final". Ante esto, Lydia asegura que si no lo dejó fue por ella misma: "Me parecía peor irme y que un programa pudiese conmigo".

El fuerte encontronazo entre Rosa Benito y Lydia Lozano

Ha sido entonces cuando Rosa Benito, que también estuvo trabajando durante muchos años en 'Sálvame', ha tomado la palabra para dirigirse a Lydia Lozano. "Yo me fui y para mí fue una gratificación personal y me fui con la cabeza muy alta", cuenta la expareja de Amador Mohedano que asegura que incluso llegó a rechazar una propuesta para volver, antes de decirle a Lydia que el motivo por el que ella no se fue es porque es "una yonqui de la televisión".