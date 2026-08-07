El curioso truco de Rosalía para pasar desapercibida: se hace pasar por Violeta Mangriñán

‘ Vamos a ver ’ ha contado con el testimonio en directo de Kim Crespo , dueño del bar barcelonés donde la cantante Rosalía ha hecho una curiosa reserva en la que ha utilizado el nombre de la influencer Violeta Mangriñán para pasar desapercibida.

Según ha revelado Kim Crespo aproximadamente una hora antes de que llegara la cantante, este había recibido una llamada para reservar mesa a nombre de Violeta Mangriñán, nombre que en ese momento no les resultaba familiar. “Nosotros a Violeta no la conocíamos en ese momento”, ha revelado acerca de la identidad de la creadora de contenido y extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’.

El propio Kim ha reconocido que existe la posibilidad de que Violeta Mangriñán tuviera previsto acudir al restaurante y finalmente no pudiera, pero la hipótesis más extendida, tanto en el local como entre los colaboradores del programa, es que Rosalía utiliza el nombre de la influencer como alias para evitar llamar la atención en sus reservas. Una estrategia discreta que, paradójicamente, ha acabado convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas de la semana.

Lo que pidió Rosalía en el restaurante

Más allá del curioso alias, lo que también ha sorprendido y se ha hecho eco ‘Vamos a ver’ es el pedido de la artista: un bocata de butifarra, uno de los platos más típicos y arraigados de la cocina catalana. Kim ha confirmado que Rosalía llegó sobre las tres y media de la tarde, pidió abundante comida con ganas de probar el local y, aunque no se terminó todo, se llevó parte a casa.

La visita también dejó una anécdota involuntariamente cómica: Kim quería hacerse una foto con la cantante, pero, preso de los nervios, grabó un vídeo en lugar de tomar una imagen fija. Lejos de molestarse, Rosalía se echó a reír ante el error del restaurador, que le pidió disculpas en el acto. Ese momento ha quedado registrado y se ha convertido en parte de la historia del local.