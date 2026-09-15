Juls Janeiro se ha convertido en la imagen de la última campaña de una conocida marca de tecnología en la que bromea sobre ser "una enchufada" por ser una 'nepo baby'. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha presumido de este nuevo trabajo y se ha anticipado a una posible reacción de Belén Esteban , comentando ante los micros de las agencias que espera que la colaboradora no piense que ha contribuido a su éxito, pues considera que ha sido fichada por sí misma: "Si he conseguido algo no es por ella, es por cómo yo soy".

Los periodistas le han preguntado por la posible reacción de Belén porque fue la colaboradora la que le llamó 'nepo baby', poniéndola en el foco mediático y dando lugar a las ya famosas contestaciones de Juls en la puerta de su edificio. La hija de Jesulín ha asegurado que esta campaña se suma a su respuesta a lo de 'nepo baby' y ha destacado que es un logro suyo: "Me lo he currado, ¡para que luego digan que no hago nada y que vivo del cuento!".

La maquilladora ha revelado que va a trabajar más en otras campañas y que sus padres están muy orgullosos de este nuevo trabajo. Irene Rosales, que también protagonizó una campaña que se hizo viral, ha apoyado la decisión de Julia de aceptar esta campaña en la que ríe de los que le critican por ser una 'nepo baby': "Tengo que decir que me gusta que saque el humor para trabajar".

Canales Rivera ha apostillado que considera que Juls es "digna hija de Jesús" porque considera que tienen el mismo desparpajo: "No se puede parecer más". Leticia Requejo no se ha sumado a los piropos, sino que ha querido recordar que la portada de Juls en una revista en mayo no recibió tanta atención como lo ha hecho esta campaña tras sus pullas a Belén Esteban.

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